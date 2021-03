Los cracks de Barça y Sevilla, los que menos descansan

Esta semana tendrá lugar el primer parón de selecciones del año y, como siempre, a los diferentes equipos del Viejo Continente les pilla en mejor o peor momento dependiendo de motivos tan diversos como las sensaciones, la carga de minutos o el aspecto psicológico.

Y lo que es una ventaja para algunos clubes, en forma de descanso para sus titulares, termina convirtiéndose en una pesadilla para los futbolistas internacionales más cargados de minutos. En ese aspecto, Sevilla y Barça se llevarán la palma, pues son los clubes en los que los cracks menos descansan según el ranking elaborado por BeSoccer Pro. Y las cosas no mejorarán esta semana, pues tienen a bastantes jugadores convocados con su selección y que seguirán sumando minutos y partidos a sus cansadas piernas.

Youssef En-Nesyri es el jugador que menos descanso tiene entre partidos del campeonato español. 45 partidos ha disputado el marroquí, casi todos a un nivel excelente, y 179 días han transcurrido entre el primero y el último. El delantero centro del equipo hispalense solo descansa una media de 3,98 días entre partido y partido.

Tras él, dos jugadores habituales en los esquemas de Ronald Koeman en el Barcelona. Antoine Griezmann, pese a haber tenido un bache en el que perdió la titularidad, ha disputado ya 48 partidos esta temporada entre el equipo azulgrana y la Selección Francesa. Y lo ha hecho en 198 días, lo que arroja un descanso de solo 4,13 días entre partido y partido. Y si Griezmann ha sido habitual, qué se puede decir de un Frenkie de Jong inamovible para Ronald Koeman. También lleva 48 choques esta campaña y en 199 días, así que su descanso entre partido y partido es casi idéntico al del galo (4,15 días).

No se detienen ahí los nombres de Barcelona y Sevilla en un 'top 10' en el que solo se cuela Luka Modric. Tras En Nesyri, Griezmann y Frenkie, Luuk de Jong, pese a que no es titular, también es uno de los que menos descansa entre partidos (47 jugados y 4,23 entre ellos), y Messi, cómo no, aparece en la quinta posición. El argentino, que sí que podrá descansar en este parón y podrá aliviar un poco sus piernas, ha disputado 41 partidos esta temporada en solo 176 días, con un descanso de 4,29 días entre encuentros.

El de Rosario será el único del Barça con descanso, pues el resto han sido convocados por sus diferentes selecciones y Ter Stegen (4,31 días entre choque y choque) y Pedri (4,35 días), los que le suceden en la lista, tampoco descansarán en este cargado parón internacional.

El mencionado Luka Modric es el octavo en discordia y también continuará acumulando kilómetros en sus piernas con la Selección Croata. Pese a estar casi al mismo nivel que cuando ganó el Balón de Oro, el balcánico apenas está disponiendo de descanso. Zidane sabe que es básico para el Real Madrid y Modric ha jugado ya entre el cuadro 'merengue' y la Selección Croata 42 partidos, con un tiempo de descanso entre partidos de 4,36 días.

Redondean el 'top 10' tres jugadores que también tendrán un merecido descanso en estas dos semanas. Por un lado, Luis Enrique no convocó a un Joan Jordán que llega al parón con 41 partidos y que evidenció síntomas de agotamiento con un flojo encuentro ante el Real Valladolid. Ivan Rakitic, por su parte, se retiró de la Selección Croata, así que también podrá recargar pilas en el parón de selecciones. El español ha jugado un partido cada 4,37 días esta temporada y el balcánico lo ha hecho, como su compañero Ocampos, una cada 4,48 días. Como Messi, también tendrá su merecido descanso por no viajar con Argentina.