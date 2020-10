"Los cuatro 'Clásicos' en 2011 marcaron al fútbol español y la Selección"

Vicente del Bosque e Iker Casillas son dos mitos vivientes del Real Madrid y la Selección Española. El ex guardameta, retirado oficialmente hace poco, tuvo a Del Bosque durante sus primeros años en el Real Madrid y durante la mitad final de su etapa en el combinado nacional.

Con la confianza que genera estar tantos años juntos, el de Móstoles se sinceró junto al ex seleccionador en una charla en 'El País' en el que repasaron varios de los momentos de la trayectoria de Iker.

Uno de los más interesantes fue esa etapa en la que Barça y Real Madrid, con Guardiola y Mourinho en sus respectivos banquillos, se cruzaron hasta cuatro veces en un mes allá por 2011. Un rally de 'Clásicos' cuya dimensión sobrepasó todo límite.

"No estábamos preparados para aquellos cuatro partidos en tan poco espacio de tiempo. Nos jugábamos mucho. Esos cuatro partidos marcaron el fútbol español y todo lo que nos rodeaba. Llegó a tener una magnitud política. Si ganaba el Barcelona era como si Cataluña estuviera por encima de Madrid", aseguró un Casillas que explicó cómo afectó eso a España.

"Nosotros no tuvimos la culpa, pero llevamos el conflicto hasta la Selección. En el vestuario, eso se huele. Veíamos que la relación no era la misma. 'Puyi', con quien me llevo fenomenal, me lo decía. Llegó a decirme que hubo un momento en el que le daban ganas de levantarse y darme dos leches. Y yo decía, ya está, ya lo sé... Y a mí también...", explicó.

En relación a 'la Roja', tanto Del Bosque como Casillas hablaron de cómo fue el comienzo del adiós del ex portero al combinado nacional, con el técnico apostando por De Gea en la Euro 2016. "Desde el respeto máximo a los que habíais estado, dimos el paso a De Gea. Una decisión absolutamente deportiva. Acertada o no. Fue duro para ti, para mí y para todos", le comentó Del Bosque a Casillas.

"Sí, lo fue. Recuerdo hablar con usted, con Miñano, con Toni Grande. No sé si estaré equivocado, y siempre se lo he dicho con cariño, pero a veces hay que coger al jugador y hablar con él. 'Oye Iker, pasa esto'. Sí, todos somos iguales, pero creo que me había ganado el respeto como para que perdiera cinco minutos conmigo y me hubiera dicho el día anterior: 'Iker, que sepas que mañana empieza David. Por esto, por esto y por esto. Porque ahora es la oportunidad y el momento", respondió un Iker que se mostró dolido.

"Me podría haber sentado mal o bien en ese momento, seguramente me hubiera sentado mal, pero habría tenido una explicación y lo hubiera encajado. Pero claro, llegas allí, estás compitiendo, eres el tío que más internacionalidades lleva, el capitán, tanto tiempo con usted... Y llego a la charla y me entero de que no juego. Pues me sienta mal, de verdad", sentenció el de Móstoles.