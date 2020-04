Los cuatro favoritos del Inter para suplir a Lautaro

El nombre de Lautaro Martínez resuena día tras día en el Inter de Milán. No se sabe qué será de su destino.

El Barça está muy interesado en él. Tanto que, desde el Camp Nou, ya diseñan la estrategia para llevarse a Lautaro a la Ciudad Condal. La idea del club catalán sería incluir a varios jugadores en la operación para convencer al Inter.

En Milán van asimilando que, este verano, Lautaro podría irse. De hecho, ya tienen su lista de favoritos para reemplazarle en caso de que finalmente se marche.

Según 'La Gazzetta dello Sport' gustan Timo Werner, del RB Leipzig, Luka Jovic, del Real Madrid, Anthony Martial, del Manchester United, y Victor Osimhen, del Lille.

El gran favorito de la entidad 'nerazzurra' es Timo Werner. Su polivalencia le convierten en el hombre perfecto para el ataque del Inter. El problema, su precio: 60 millones de euros.

La segunda opción es Luka Jovic, que no ha tenido continuidad en los planes del Real Madrid y, por tanto, podría irse en verano. El tercero en la lista, Anthony Martial. Este no ha sido su mejor curso en el Manchester United, por lo que en Old Trafford podrían escuchar ofertas en caso de que lleguen.

Por último, Victor Osimhen. No es tan conocido como el resto, pero ha brillado con luz propia este curso en la Ligue. Su precio es mucho más asequible que el de todos los anteriores: el Inter podría hacerse con sus servicios por unos 30 'kilos'.