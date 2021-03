Los datos elevan a Emi Martínez a lo más alto: ¿el mejor portero de Europa?

El fútbol se entiende siempre mejor desde las áreas. Es ahí dónde se resuelven los partidos, se levantan títulos y se salvan o consiguen categorías. Y en el caso del Newcastle-Aston Villa, la diferencia entre el rendimiento de ambos en área propia es mayúscula.

Gran culpa de ello la tiene Emi Martínez, según podemos ver gracias a la ayuda de BeSoccer Pro. El portero 'villano' puede presumir de ser el tercero de las ligas 'top' de Europa en porterías a cero. Ha dejado sus redes vírgenes en 14 partidos de 25, un porcentaje más que notable para tratarse de un equipo de la mitad de la tabla.

Maignan, del Lille, y Ederson, del Manchester City, colideran el ranking con 15 encuentros sin tantos en contra. Pero entonces, ¿por qué decimos que lo de Emi es tan brillante e incluso superior a los dos que están por encima en la tabla?

La labor de no encajar goles no solo recae en el portero. Además del nivel del equipo (Lille y City comandan sus respectivas ligas), es clave la labor defensiva. Pero las paradas sí son tarea exclusiva de los guardametas. Y ahí, el argentino del Aston Villa no tiene rival.

Emi Martínez promedia cuatro paradas por partido. Del 'top 10' de cancerberos con más porterías a cero, el que le sigue de más cerca es Oblak con 2,88 por cada 90 minutos. Es habitual encontrar porteros con un gran número de paradas en equipos con muchos tiros recibidos y goles encajados. O, por otro lado, metas con muchos encuentros sin encajar pero con pocas actuaciones. Pero es la unión de ambos datos lo que demuestra la gran temporada del portero del Aston Villa.

Mucha menos suerte está teniendo el Newcastle en su portería. Darlow, hasta hace dos jornadas titular, solo pudo dejar su portería a cero en cuatro de sus 25 participaciones, con 43 tantos encajados y una media de 1,72 dianas recibidas por cada 90 minutos.

Unos datos que le han hecho perder el puesto, ya que Steve Bruce le ha relegado al banquillo en favor de Dubravka en los dos últimos encuentros. Los números de este son más favorables, con solo un tanto en contra y dos empates para el Newcastle.