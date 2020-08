Los debutantes a seguir en el inicio de la Liga de las Naciones: Trincao, Eric, Fati...

Tras la no celebración de la Eurocopa y su aplazamiento este verano, es una magnífica oportunidad para conocer a los jóvenes talentos europeos que previsiblemente debutarán con sus selecciones absolutas. Es el inicio de un año apasionante en las competiciones internacionales, puesto que en esta segunda edición de Liga de Naciones es una incógnita predecir el resultado, como indican las apuestas deportivas, y además servirá como preparación de la fase final de la Eurocopa 2021.

¿Quiénes son los jugadores a seguir en la Liga de las Naciones?

En esta primera ronda de partidos, vamos a poder vivir el debut con la Selección Absoluta de un grupo de jugadores llamados a ser las próximas estrellas del Viejo Continente.

En un breve repaso a la primera edición, vemos como los nombres de Rashford o Sinani rindieron a gran nivel, liderando la clasificación de goles y asistencias de la competición en los jugadores menores de 23 años, según el informe de ProFootballDB, el laboratorio de datos de BeSoccer:

La ratificación de ese rendimiento y mejora en la temporada pasada, tanto del británico como del luxemburgués, han llevado a la ratificación de Rashford como delantero clave para Solskjaer en el Manchester United, así como el fichaje de Sinani por el Norwich City de cara a la siguiente temporada, tras su mejora en rendimiento en el conjunto luxemburgués del Dudelange. El georgiano Chakvetadze asombró por su productividad en el torneo, a pesar de ser Sub 19 en esa primera edición de Liga de Naciones. Sigue perteneciendo al Gent belga, pero ya ha sonado como interesante para grandes clubes como la Roma o el mismo FC Barcelona.

Son muestras de la oportunidad que supone para jóvenes talentos debutar con el primer equipo nacional y en la edición, que comienza el jueves 3, habrá ocasión de ver duelos de altísimo nivel y debuts de grandes promesas.

Alemania- España

Es el partido estrella de esta primera ronda de partidos de grupos en la Liga A. Solo dos veces se han enfrentado estas dos potencias europeas en la última década. Hace dos años, un amistoso acabó en empate a uno en tierras germanas. Pero todo el mundo recuerda el verano de 2010 en semifinales del mundial de Sudáfrica, con victoria española tras el 'Puyolazo'. A pesar de ello, es la Selección Alemana la favorita, con una cuota de 2,4 frente a la de 3 con la victoria española, según los pronósticos de Betway Sports.

La convocatoria de Luis Enrique para estos primeros partidos incluye un póker de debutantes que han brillado con sus equipos y con la selección Sub 21, 'la Rojita'. Se trata de Eric García, Ferran Torres, Óscar Rodríguez y Ansu Fati. Este último se ha saltado los pasos que también realizaron por las selecciones Sub 17 y Sub 19, pero con 17 años, su rendimiento en el FC Barcelona, con ocho goles esta temporada, le convalida cualquier prueba de capacidad para rendir en la Selección Española Absoluta.

Quizás el más desconocido para el aficionado español sea Eric García, por el hecho de jugar actualmente en la Premier League. Al auspicio técnico de Guardiola y con De la Peña como agente, empieza con solo 19 años a erigirse en el futuro central guía de la Selección Española y quién sabe si del FC Barcelona, cantera de la que salió hace tres temporadas vía Mánchester. Debutar con 'la Roja' frente a la delantera alemana será un sueño para la joven promesa española.

Portugal- Croacia

La vigente y única campeona de la anterior edición de la Liga de las Naciones se enfrenta a la actual subcampeona del mundo, Croacia, en la primera jornada del Grupo 3 de la Liga A.

Los lusos querrán reeditar su título y rejuvenecer su veterana plantilla de cara a la Eurocopa.

El primer joven incluido en la convocatoria para este atractivo duelo es Trincao, el nuevo jugador barcelonista, que, tras pasar por las inferiores portuguesas, podrá debutar frente a la Selección Croata. El extremo derecho ha logrado culminar una temporada redonda en Braga, en la que ha jugado más de 40 partidos y ha logrado nueve goles.

Polonia - Países Bajos

El viernes comienza la jornada con un apasionante duelo en el Grupo 1 de la Liga A entre dos aspirantes de atractivo juego y prometedor futuro. Dos canteras siempre llamativas y emergentes, con selecciones consolidadas y ambiciosas en los proyectos deportivos a corto plazo. Es clara favorita en los pronósticos la Selección de los Países Bajos, con una cuota de 1,61 en las apuestas de la Liga de las Naciones con respecto a la victoria polaca, que se cotiza a 5,25.

Son selecciones que apuestan siempre por la juventud, por lo que el foco en este partido será múltiple. Hasta cinco jugadores entre ambas selecciones podrán debutar con la Selección Absoluta siendo menores de 21 años, señalados por los expertos por su prometedor futuro.

En el combinado polaco encontramos a Karbownik (19 años), Walukiewicz (20) y Moder (21). El más joven fue renovado hasta 2024 por el Legia de Varsovia, ante el interés de varios equipos, principalmente españoles, como Betis, Sevilla o FC Barcelona. El central Walukiewicz ha consolidado su proyección al rendir en su nuevo club, el Cagliari, hecho que le ha otorgado el premio de la convocatoria con la Absoluta Polaca.

En el combinado naranja, cuna de jóvenes talentos, en este primer envite contarán con la llamada de dos talentos, Ihattaren (18 años) y Wijndal (20). Mohamed Ihattaren ya fue convocado por Koeman para los partidos amistosos que su selección iba a jugar en marzo, pero que fueron anulados por la pandemia, por lo que podrá por fin debutar con los grandes. El mediapunta zurdo del PSV ha aportado siete goles y seis asistencias esta temporada en la Eredivisie.

Wijndal es un lateral zurdo que ha demostrado ser un pulmón para el AZ Alkmaar, donde ha disputado más de 3.000 minutos esta temporada y ha destacado como asistente de gol. Representado por Raiola, a buen seguro que próximamente recalará en uno de los grandes del fútbol europeo.

Estos tres partidos son una muestra de lo competitiva que será la nueva edición de la Liga de las Naciones y el magnífico escaparate que supondrá para los jóvenes talentos del continente.