Los diez mejores jugadores para Pep Guardiola

Elegir diez jugadores entre la galaxia de estrellas que existe en la actualidad es muy difíciles. A lo largo de su carrera como estratega, Guardiola ha dejado ver cuáles son los profesionales predilectos para su forma de ver el fútbol.

El primero de ellos, indiscutido por cierto, es Lionel Messi. En numerosas ocasiones, el catalán se ha rendido a los pies del astro, a quien dirigió en una época dorada en Barcelona. "No pude ver jugar a Pelé, pero estoy convencido de que Leo es el mejor jugador de la historia. Es único. No hay defensa que pueda pararle, es imposible", expresó en una ocasión. "Cuando lo vi, pensé que con él lo ganaríamos todo. Que preparen el espacio para hacerle una estatua cuando se vaya, igual que pasó con Kubala o Cruyff", concluyó en otra rueda de prensa.

Andrés Iniesta es quizás uno de los más reconocidos por el míster, quien supo manifestar: "Iniesta no se tiñe el pelo, no lleva pendientes y no tiene tatuajes. Seguramente, eso le hace poco atractivo para los medios, pero es el mejor". Además, señaló: "Iniesta me ayudó a entender mejor el fútbol viéndolo jugar'". Sin lugar a dudas, el 'cerebro' ha dejado una huella en Pep.

Un tercer jugador a destacar es Philipp Lahm, lateral que convirtió en mediocentro en su estadía en Bayern. "Lahm es un escándalo. Es súper inteligente, entiende de manera brillante el juego y sabe cuándo atacar por dentro y cuándo abrir el campo. Es j*didamente. increíble", opinó. El alemán fue el estandarte de un equipo que cosechó grandes éxitos en su país en el periodo de Pep.

Kevin De Bruyne es otro crack muy valorado por el entrenador, que ha llegado a decir que es uno de los mejores jugadores que vio. "A un crack como él no hay que pedirla nada. El rendimiento, la continuidad, la influencia en nuestro último tercio, en nuestro final, en nuestro deseo, su calma y positividad. Es muy completo", deslizó sobre el belga.

Una historia de amor especial une a Pep con Thiago Alcántara. En Barcelona, le dio lugar en el plantel profesional y comenzó a tomarlo en cuenta. En Alemania realizó las gestiones para que firme en el Bayern. Y en la actualidad insiste en contratarlo en el Manchester City. El mediocampista es una de las mayores debilidades de Guardiola.

Sergio Busquets completa la selección de mediocampistas admirados por el entrenador catalán. En su primera temporada como DT de Barcelona, decidió desplazar a Yaya Touré para darle lugar a un joven que años después haría historia con la camiseta blaugrana. "Fui yo el afortunado. Empezó a jugar en el lugar de Touré Yaya pero le conocí en Tercera División con Tito Vilanova. El éxito le pertenece. Es inteligente y tiene que estar orgulloso de los 500 partidos que ha jugado. No es fácil hacerlo en el mejor equipo del mundo", fueron sus palabras.

Sergio Agüero es uno de los delanteros más determinantes del siglo XXI y Pep tiene el agrado de dirigirlo y aprovechar todo su esplendor. "Sergio es un chico increíble y uno de los mejores jugadores que he visto en esta liga", expresó.

Un jugador que sorprende en esta lista es Phil Foden, polifuncional mediocampista que se encuentra bajo el mando de Guardiola en Inglaterra. Su entrenador es enfático al remarcar su talento y su potencial: "Lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, pero tal vez no lo haya dicho delante de él. Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador".

Hay dos estrellas internacionales que no dirigió, pero aun así las reconoce de gran manera. El primero de ellos es Eden Hazard, quien siempre se vistió con colores diferentes, generando problemas en sus defensas.

Por último, no podía faltar uno de los dos jugadores más destacados del siglo. Se trata de Cristiano Ronaldo, delantero que hizo sufrir a Guardiola en su estadía en Real Madrid y Juventus.