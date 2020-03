Los dos equipos a los que Palermo le gustaría entrenar

Palermo vive ahora un descanso necesario tras varios meses en el cargo con Pachuca. Con ganas de tomar un proyecto en el futuro, abrió varias puertas durante su entrevista con 'FOX Sports'.

"Mi deseo es entrenar algún día a Boca o Estudiantes. En mi interior pienso que un día me daré el gusto de volver a Boca como entrenador", aseguró el ex futbolista.

Y añadió: "En su momento me llamaron desde la anterior directiva para ser el técnico de Boca, pero no me interesó la posibilidad en ese momento".