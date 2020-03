Los dos escenarios posibles para lo que resta de Liga

A falta de once jornadas en Primera División y Segunda División, todavía no se conoce a ciencia cierta si el torneo doméstico podrá finalizar en cada una de las divisiones en la que ha sido suspendido durante los últimos días. Por ello, la Federación Española y LaLiga ya estudian cómo poder solucionar un problema que se agrava con el paso de los días y que nadie puede saber cuándo finalizará por la propagación del COVID-19.

Tal y como informó el periodista Juan Antonio Alcalá en su intervención en 'El Partidazo de COPE', la RFEF tiene dos opciones encima de la mesa para finalizar lo que resta de competición. LaLiga, sin embargo, solo baraja la primera de ellas.

Ese escenario principal se podría plantear en el caso de que sí se puedan jugar los partidos que restan en cada campeonato. Es decir, que la crisis del coronavirus poco a poco vaya cesando y el fútbol pueda volver medianamente a la normalidad, aunque sea a puerta cerrada.

En este caso, los encuentros por disputar se encuadrarían -previsiblemente a partir de mayo- de forma que el torneo doméstico pudiese acabar en los meses de junio-julio.

Una posibilidad que requiere la colaboración de la UEFA. Para que se pueda dar, el organismo europeo debe suspender la Eurocopa, planteada en un inicio en las fechas en las que se pretende terminar la Liga. Si la Eurocopa pasa al 2021, la RFEF tendría vía libre para su primer escenario.

Todo se complicaría mucho más si la enfermedad no frena e impide que vuelva el fútbol esta temporada. En ese caso, el campeonato de Liga se daría por finalizado y no se jugarían esos once partidos. Una comisión de LaLiga y Federación se reuniría para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo se repartirían las posiciones (título, acceso a Europa, ascensos, descensos...).

Si después de esta reunión no se alcanzase un punto común, sería Luis Rubiales como presidente de la RFEF el encargado de tomar la decisión final. Un escenario que LaLiga a día de hoy no se plantea, ya que cree que sí se jugarán las jornadas que restan.