Los dos guiños de Ceballos en clave azulgrana

Dani Ceballos se resigna a imaginar un futuro lejos del Bernabéu, aunque parezca su sino. El centrocampista sevillano, en una entrevista con 'DAZN', aseguró que Zidane confía en él y espera volver al Bernabéu.

No obstante, también dejó un par de pildorazos en clave azulgrana que dejaron alguna suspicacia. El primero de ellos, para Guardiola, al referirse a cómo ha influido tan positivamente en su actual técnico, Mikerl Arteta.

"Aprendió del mejor entrenador que hay en la historia, Guardiola. Tiene unos conceptos tácticos y una mentalidad ganadora que le hará ser de los mejores a corto plazo", aseguró.

Pero también se refirió al entrenador del Barcelona, Quique Setién, quien llegó al Betis justo cuando se fue él. ¿Trabajar con él? Por qué no, vino a decir: "Su trabajo es espectacular y ahora mismo está en un club en el que puede triunfar por sus ideas. No he tenido la fortuna de que me pueda llegar a entrenar, pero se ve un entrenador con sus ideas claras. Me quedan muchos años por delante y, por qué no, algún día podríamos cruzarnos en nuestro camino".