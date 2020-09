Los eliminaron de la Taça de Portugal... ¡y el presidente los mandó andando para casa!

A la gran mayoría seguro que no le gusta perder ni a las canicas. En el caso del presidente del Lusitania Lourosa, Hugo Mendes, su competitividad va mucho más allá.

No hay más que ver lo que hizo tras perder su equipo en la primera ronda de la Taça de Portugal frente al Sao Joao Ver (1-0).

El máximo mandatario mandó instrucciones al conductor del autobús para que se marchase sin la plantilla y eso llevó a que los jugadores se fueran andando para casa.

La distancia entre el estadio del Sao Joao Ver y el recinto del Lusitania era de 4,3 kilómetros, por lo que tardaron unos 52 minutos en llegar al destino final.

| O Lusitânia de Lourosa foi eliminado da Taça de Portugal pelo São João de Ver, e como punição, o presidente do clube, Hugo Mendes, obrigou a delegação a voltar pro CT a pé (5km, 1h): "Vocês não são dignos de viajar no ônibus do clube".pic.twitter.com/DLUOXSpIQY