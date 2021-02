Los empates evitan que el Villarreal se sitúe en puestos Champions

Los de Unai Emery son quintos en LaLiga. Acumulan 35 puntos. Por encima, el Barça, con 37, ya en puestos Champions.

Y esa es la pena del Villarreal. Porque los empates le han impedido estar entre los cuatro primeros.

Tras igualar en su primer choque como local ante la SD Huesca, el Villarreal ganó cuatro partidos seguidos en La Cerámica ante Eibar, Alavés, Valencia y Valladolid, pero en los últimos seis choques solo acumula un triunfo, el logrado ante el Levante frente a los cinco empates obtenidos por Real Madrid, Elche, Athletic Club, Granada y ante Real Sociedad, que logró el empate a uno en el minuto 93.

La parte positiva de esta dinámica es que el equipo no ha perdido en casa en toda la temporada, circunstancia que no se daba desde la campaña 2010-11, aunque en aquella ocasión el rendimiento fue casa perfecto con diez victorias y un empate en los primeros once choques como local y que se truncó con un 0-1 ante el Levante, su inmediato rival en la Copa del Rey.

De esta forma está a cuatro partidos de igualar la mejor marcha sin perder en la historia del club que está en dieciséis encuentros entre los cursos 2007-08 y la 2008-09.

Un aspecto desfavorable para el equipo que entrena Unai Emery es el de no haber logrado ganar a los equipos con los que compite por los puestos europeos, ya que cayó a domicilio ante el Barcelona y el Sevilla y frente a los restantes rivales a empatado, fuera de casa contra el Atlético de Madrid y la Real Sociedad y como local contra Real Madrid y Real Sociedad.