"Los equipos del Cholo pegan y lloran"

Daniel Willington fue uno de los hombres capitales en la historia de Diego Pablo Simeone. A las órdenes de este técnico en Vélez Sarsfield debutó hace 33 años el hoy entrenador del Atético de Madrid, al que le dedicó unas curiosas palabras sobre su estilo.

El ex preparador habló con el periodista Emiliano Nunia en 'Super Deportivo Radio' y analizó de una manera franca y rápida el estilo de Simeone. Y lo hizo refiriéndose a un futbolista clave en los éxitos del Cholo como Diego Godín.

"¿Por qué te crees que llevó al uruguayo en su momento? Porque tiene el estilo que tiene él: pegan y lloran. Me gusta como juegan, pero no me gusta como lloran", dijo Willington con elocuencia.

Además, recordó cómo fueron los inicios de Simeone en el fútbol: "El Cholo jugaba de '10' y el Turu Flores de '5' y yo los invertí. Al Cholo lo puse de '5'y '8'. Aparte era un profesional al 100%, no como yo".