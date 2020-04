Los equipos que jugarán Champions y Europa League si se suspende la Liga

La Real Federación Española de Fútbol anunció una serie de posibilidades que se llevarían a cabo de suspenderse definitivamente la Liga, momento en el que toda la atención se centraría en Europa, ya que la UEFA no contempla anular sus competiciones.

El propio presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dejó abierta la posibilidad de disputar una 'final four' para poner punto y final a la Champions League, en una entrevista concedida a 'FOX Sports México': "No se descarta ninguna opción, ni a puerta cerrada o abierta, no se descarta nada".

En referencia a este tema, la Federación emitió un comunicado explicando lo siguiente: "Sólo en el caso de que no puedan terminar las competiciones irían los cuatro primeros clasificados a la Champions, el quinto y el sexto a la Europa League y el séptimo será el que tenga un derecho positivo, en este caso el estar clasificado para la final de Copa".

Por lo tanto, Barcelona, Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad, los cuatro primeros clasificados de Liga, serían los equipos que jugarían la Champions League, mientras que el Getafe y el Atlético de Madrid, quinto y sexto, respectivamente, los elegidos para la disputa de la Europa League.

Finalmente, esa séptima plaza otorgada por ser finalista de la Copa del Rey iría a parar a manos del Athletic Club, dejando con la miel en los labios a un Valencia que se ocupa dicha plaza en la clasificación.