Los errores de De Gea que dejaron al United sin final

El Chelsea accedió este domingo a la gran final de la FA Cup tras derrotar con solvencia por 1-3 a un Manchester United en el que David de Gea vivió una tarde de pesadilla.

El guardameta español, pese a que dejó un buen par de intervenciones en la segunda parte del choque, no estuvo demasiado acertado en los primeros dos tantos del conjunto londinense.

Giroud anotó en el añadido de la primera parte el 0-1 al anticiparse en el primer palo a un centro desde la derecha. El remate del francés acabó pasando junto al internacional por España, que vio con rabia cómo la pelota acaba cruzando mansamente la línea tras desviarla ligeramente.

Peor todavía fue el 0-2, que llegó en los primeros instantes de la segunda mitad merced a un disparo desde la frontal del área del joven Mason Mount, una de las perlas de la entidad de Stamford Bridge.

En un principio, su remate no parecía demasiado peligroso, pero De Gea no calculó bien y no acertó a desviar el balón, que acabó llegando a la red y poniendo en el marcador un 0-2 totalmente irremontable para los pupilos de Ole-Gunnar Solskjaer.