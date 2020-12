Los Europeos Sub 17 masculino y femenino, cancelados por el COVID-19

El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido, tras consultar con las 55 federaciones miembro, la cancelación de los Europeos Sub 17 femenino y masculino por motivo de la pandemia del COVID-19.

La situación epidemiológica actual en muchas partes de Europa hace poco realista la celebración de competiciones juveniles en los primeros meses de 2021, especialmente con menores de edad teniendo que viajar fuera de sus países en vuelos comerciales y con las actividades juveniles paradas en muchos países del continente.

Sin embargo, la UEFA ha confirmado los Europeos de categoría Sub 19 tanto femenino como masculino. Los mini torneos de la ronda de clasificación de la competición femenina Sub 19 se jugarán en abril de 2021, jugándose unos 'play off' a partido único en junio. La fase final se mantiene como estaba programada para julio/agosto en Bielorrusia.

Por lo que al Campeonato de Europa Sub 19 masculino se refiere, los mini torneos de la ronda de clasificación se jugarán en marzo de 2021, y los 'play off' en mayo/junio. La fase final se mantiene como estaba programada para julio en Rumanía.