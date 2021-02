Los expertos coinciden: "El 'Brexit' será un problema para Bale y el Madrid"

La salida del Reino Unido de la Unión Europa puede perjudicar de manera muy importante al Real Madrid este verano. Y es que de buenas a primeras, se encontrará con que Gareth Bale, con un año más de contrato, ocupa plaza de extracomunitario.

Así se afirmó en el seminario web 'Ganar en los despachos', organizado por el 'Sports Law Institute'. En él, su dirigente Toni Roca, considerado uno de los mayores expertos en derecho deportivo de España, aseguró tajantemente que el 'Brexit' será "un problema" para Bale y el Madrid.

"El acuerdo alcanzado por RFEF, AFE y Liga, que se plasmó en la Circular nº 50 de la RFEF, fija que todo aquel jugador del Reino Unido que estuviera en España jugando antes del 31 de diciembre será, esta temporada, comunitario. Pero a partir del 30 de junio todos los británicos ejercerán como extracomunitarios. Eso incluye a Bale", explicó Roca.

"Cuando acabe su cesión en el Tottenham y regrese al Real Madrid, ocupará una de las tres plazas de extranjero que permite LaLiga. Eso ya de por sí representa un problema, porque limita las opciones de fichajes del Real Madrid si se queda en su plantilla. Pero es que si el Real Madrid pretende colocarlo en el mercado de alguna de las grandes ligas europeas, le será muy, muy difícil. Y no me refiero solo a los 30 millones que cobra", continuó.

"En Francia, Italia o Alemania, por citar algunas grandes ligas, Bale es un extracomunitario. Y viendo su rendimiento y caché, parece difícil que algún grande apueste por él. Ahora mismo la única opción que parece viable en caso de un traspaso es que regrese al Reino Unido. ¿Otra alternativa legal? Seguramente una rescisión de contrato, pero eso también implicaría un coste muy alto. No es nada sencillo", detalló.

Durante el seminario también intervinieron expertos británicos: Carol Couse, colaboradora en foros de arbitraje para la UEFA, FIFA o el TAS, y John Shea, especialista en resolución de disputas y asesor de equipos de la Premier League. Y ellos también coinciden en el problema que tendrá no solo el Madrid, sino cualquier equipo británico o europeo con lo que hasta ahora era un flujo constante de movimientos.

"Cesc y Piqué nunca habrían jugado en la Premier con el 'Brexit', o al menos lo tendrían muy difícil", señaló Shea. Siendo egoistas, cuenta que los jugadores ingleses se verán beneficiados, pero se perderá el talento exterior: "Ahora solo pueden fichar promesas si tienen 18 años o más y basándose en el sistema de puntos que fija el 'Brexit'. Eso significa que jugadores jóvenes pescados en las grandes ligas jamás habrían terminado en Inglaterra, pero ahora la cantera inglesa estará más mimada".

Por su parte, Couse aseguró que el mercado sudamericano será el más beneficiado: "Tengo un ejemplo claro. Este verano asesoré a un equipo de la Premier que quería fichar a un brasileño. Les dije que no, que no pasaría el corte legal. Ahora, con el 'Brexit', ese brasileño no tendría ningún problema en lograr los puntos para fichar por ese equipo".

Y dio claves para esquivar los nuevos criterios: "La norma tiene un punto ciego. Los clubes sí pueden fichar a un jugador, aunque no tenga el permiso de trabajo. A priori esto puede suponer un problema, pero muchos clubes están barajando la opción de fichar a jugadores, aunque puedan no cumplir el criterio y cederlo a otros clubes europeos para que ganen experiencia, esto serán puntos, y puedan regresar".