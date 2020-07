Los expertos, divididos por los pisotones de San Mamés

Decían que con el VAR se iba a acabar la polémica, pero en el fondo, al depender en gran medida de la apreciación del árbitro, las decisiones no gozan de la aprobación unánime. Lo hemos visto en San Mamés.

Hay quien entiende que ambos pisotones debieron ser sancionados con penalti, otros que no lo ven ni en uno ni en otro, y los que sí consideran que uno debió serlo pero no el otro. Como buena polémica, hay opiniones para todos los gustos.

Por ejemplo, los hemos visto en los análisis, para 'AS' y Marca', de los ex colegiados Iturralde González y Andújar Oliver. El primero considera que ambas acciones deberían haber sido castigadas con penalti, mientras que el segundo solo considera punible la primera, la que se pitó.

"Es penalti claro. El jugador del Athletic pisa al brasileño. No hay dudas. Es penalti claro", dijo Iturralde, al respecto de la primera acción, en la que Dani García pisa a Marcelo, mientras trata de proteger la pelota en el área.

Su antiguo compañero de profesión coincide con él en esa acción. "Una jugada que en el campo no parece punible nos permite ver a través de la tecnología que hay un pisotón de Dani García sobre Marcelo y que tiene que ser castigado con la pena máxima", explicó.

Pero sus puntos de vista difieren cuando se trata de analizar la otra acción polémica, el pisotón de Ramos a Raúl García que González González decidió que no merecía castigo.

Iturralde lo tiene claro. Para él, es penalti. "Eso es penalti. La intencionalidad en el fútbol no cuenta, no existe. La diferencia es que uno intenta jugar el balón y el otro está en una posición en la que no está el balón. La intencionalidad en el fútbol no cuenta. Yo no pitaría nunca penalti, pero con estas normas es penalti", expuso, en el diario 'AS'.

"Lo que ha apreciado Gil Manzano es que no hay intención, pero es que no cuenta. No se puede hacer trampas al solitario. Si la intención la han quitado del Reglamento, la han quitado para todo", añadió

Pero Andújar no lo ve así. "A diferencia de la pena máxima que originó el 0-1, el pisotón de Sergio Ramos a Raúl García es involuntario", dijo.

Como vemos, ni desde fuera, desde la barrera, hay uniformidad de criterios. ¿Está contemplada la intencionalidad en el reglamento? Algo tan básico como eso, un concepto que necesita ser aclarado y decididamente acotado, y que hasta que no se haga seguirá alimentando la polémica.