Los fichajes del Leganés convencen a Indias

Al Leganés le toca reinventarse en su regreso a la categoría de plata después de cuatro temporadas en la elite y en ello mucho tiene de importante la labor del director deportivo Txema Indias (San Sebastián, 1971). 'EFE' habló con él una vez el mercado estival tocó a su fin.

Pregunta: ¿Qué valoración general hace de los movimientos de mercado del Leganés?

Respuesta: Ha sido un mercado raro, largo, en unas fechas distintas, con una pandemia de por medio, con más carencia económica de los clubes que en otros anteriores. Nosotros además teníamos el hándicap de cambiar la mentalidad rápido, de ser conscientes de que estamos en Segunda y no en Primera. Estamos satisfechos con la plantilla que se nos ha quedado.

Sabemos que incluso es demasiado amplia pero hemos querido 'correr ese riesgo' por el tema pandemia, por los internacionales que tenemos.... Ahora el entrenador tendrá que gestionar el grupo. Podemos estar muy contentos sobre el papel pero tenemos que demostrarlo sobre el césped.

P: ¿Es más fácil fichar estando en Primera o en Segunda?

R: En todas las categorías es complicado pero es verdad que cuantos más recursos tienes en la categoría que sea te da la posibilidad de tener más elecciones. No hemos conseguido el 100% de los objetivos en mente, pero sí hemos traído un porcentaje importante de los jugadores que queríamos.

P: La primera piedra la pusieron con el entrenador. ¿Por qué Martí para dirigir este proyecto?

R: Es un entrenador con mentalidad moderna. Ha sido jugador hasta hace poco y eso es un valor importante porque se pone del lado del futbolista. A pesar de que no lleva muchos años entrenando tiene ya experiencia en equipos de Segunda y en situaciones de pelear por el ascenso. Le conocimos personalmente y creímos que tanto a nivel profesional como personal se adaptaba muy bien a la exigencia y a la manera de ser y pensar del club.

P: ¿Se tanteó a Asier Garitano?

R: Asier casi es de la casa. Cada vez que hay cambio de entrenador, que por suerte aquí no ha sucedido mucho, cualquier aficionado de nuestro club en quien piensa es en Asier. El venía de una situación compleja en un momento difícil en Vitoria y creo que también necesitaba un poco oxigenarse.

P: Luego han ido llegando jugadores, algunos muy codiciados en la categoría. ¿Cómo se convence a Borja Bastón o a Rubén Pardo de que Leganés es la mejor opción?

R: Se necesita tiempo, conversaciones con ellos, tener músculo económico... aunque esto último no ha sido lo más importante, también te lo puedo decir. Te seré sincero, en ningún momento nos han dado negativa a poder jugar en el Leganés. Pasaron los días, nos fuimos conociendo un poco más y encantados. En el caso de Rubén Pardo en otros mercados estuvimos interesados en él y yo creo que él también agradeció ese interés mostrado en su día.

P: Es también analizable lo que parece un trabajo de anticipación. Hombres como Juan Muñoz o Dani Ojeda ya estaban contratados con anterioridad al descenso y cedidos en otros destinos. Ahora basta con llamarles a filas. ¿Sus fichajes se hicieron en parte pensando en que bajar era algo factible?

R: En el momento en el que estábamos en Primera solo pensábamos en mantenernos y en seguir creciendo. Pero hay jugadores que venían de hacer una temporada muy buena y el club vio con buenos ojos invertir en ellos. Si podía ser para el año siguiente en Primera, perfecto. Si no, eran jugadores en propiedad que ahora nos van a ayudar y mucho. Pero nunca se firmaron pensando en que dos años más tarde el equipo iba a estar en Segunda.

P: Le pregunto por los que se han quedado. Cuéllar, Rubén Pérez, Jonathan Silva, Bustinza... ¿en sus casos hubo ausencia de ofertas interesantes o voluntad personal de devolver al equipo a Primera?

R: Se puede juntar un poco de todo. Lo principal es que los jugadores quieran estar en el proyecto. También hubo a nivel mundial una crisis económica muy fuerte y los movimientos que podía haber otros años este no los ha habido. Además hablamos de un club cuya salud económica es muy buena. Otros años vemos que equipos que descienden casi se ven obligados a tener que sacar jugadores para controlar el límite salarial.

No es nuestro caso, por fortuna, y además son jugadores que estaban cómodos en el club y que seguramente no les ha aparecido nada que les volviera locos por encima del Leganés. Estamos contentos y agradecidos porque esos jugadores se queden con nosotros, muchas veces se habla solo de los fichajes que vienen pero tanto ilusionan los que han venido como los que se han quedado.

P: Uno que se fue es Alexander Szymanowski. ¿Cómo de doloroso fue poner fin al vínculo con él?

R: Fue duro. Llegó el mismo año que yo y ha ido de la mano con el club en el ascenso a Primera. Ha sido un jugador muy importante y llegó un momento en el que nos teníamos que sentar con él y decirle de tú a tú y a la cara que habíamos decidido que su ciclo en el Leganés había terminado. Fue duro y doloroso porque es uno de los que provocó que el Leganés pudiera pisar la Primera.

P: ¿Da por bueno lo que se está viendo en el arranque del curso? Es una carrera de fondo pero algunos rivales ya han abierto brecha...

R: No es bueno obsesionarnos desde la primera jornada en querer ganar todo, hemos visto otras temporadas las vueltas que da la Liga. Cuanto antes sumes, más margen de maniobra vas a tener en jornadas posteriores. El equipo ha estado a nivel alto en casa, hemos ganado los dos partidos. Pero no hemos estado a ese nivel fuera.

Tenemos que equilibrar un poco todo eso más. No queremos buscar excusas pero han sido cuatro jornadas raras, con el mercado abierto, con rumores alrededor de algunos jugadores... Ahora toca centrarse en los que tenemos, intentar dar lo máximo posible y hacer todo de la manera más normal y natural.

P: Por último. ¿Se arrepiente de haber firmado su continuidad antes del descenso?

R: Ni mucho menos, la verdad. Este año acababa contrato y cuando pasó todo lo de la pandemia, sin saber si íbamos a estar en Primera o en Segunda, el club me propuso seguir un año más. Siempre lo he dicho, sé la oportunidad que me dio el Leganés y ellos sabrán lo que he podido ayudar o no a que el club haya estado en Primera.

Yo tenía claro que quería acabar con mi equipo la competición, cosa que si no hubiera renovado no podría haber hecho, y fuera el resultado que fuera. Por desgracia descendimos, aquí venimos del barro y ni por asomo se me caen los anillos por estar en este club que me dio la oportunidad.