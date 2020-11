"¿Los fichajes del Madrid? No será fácil con los 1.000 millones del Bernabéu"

El Real Madrid ganó el esperado compromiso ante el Inter de Milán en Champions para salvar una dura papeleta, por el momento, en la competición europea. De ello habló antes del inicio Ramón Calderón con 'CalcioMercato', donde también recordó las dificultades económicas que pueden generar las obras en el Santiago Bernabéu.

"El problema es que para los blancos ganar era una obligación. Si no pasaba, el entrenador se hubiese cuestionado. Zidane se merece confianza y respeto por todo lo que ha logrado en el club y la estabilidad que le dio a la plantilla. Debe seguir", aseguró el ex presidente blanco.

Sobre los fichajes, Ramón Calderón cree que el Madrid se puede encontrar con un escollo: "Hay un compromiso enorme con las obras del Santiago Bernabéu que creo que costarán alrededor de 1.000 millones de euros", recordó.

"No será sencillo moverse en el mercado con eso. El club debe adaptarse a esta nueva situación. Los jugadores deben bajarse los sueldos. Madrid y Barça perdieron alrededor de 130 millones con los estadios cerrados", subrayó Calderón.

El ex mandatario blanco tampoco se escondió para hablar de la Superliga Europea: "Los grandes clubes llevan tiempo pensando en ese proyecto. En 2007-08, cuando era vicepresidente de la Comisión de Clubes de la UEFA, ya se hablaba de eso, pero no había nadie que garantizara las inversiones necesarias. Ahora no sé si se piensa en sustituir las ligas nacionales. Si fuera así, haría mucho daño al movimiento. Sería muy duro para los clubes que no son gigantes y para todo el fútbol base".