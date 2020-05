"Los fichajes y sueldos eran inmorales"

El COVID-19 ha cambiado por completo el panorama mundial. La pandemia ha venido con una crisis económica bajo el brazo y eso se notará también en el deporte rey.

Heynckes, ex técnico, cree que hay que adaptarse a esta situación. "Tenemos que agudizar nuestros sentidos nuevamente hacia las personas que no lo están haciendo tan bien. Es importante encontrar un camino de regreso a la normalidad", dijo a 'Welt am Sonntag'.

Y es que para Heynckes los números que se habían manejado antes de que la crisis sanitaria comenzara eran absolutamente desproporcionadas. "Las cifras de traspaso y los salarios deben reducirse nuevamente. Era inmoral", enfatizó.

Habrá que ver cómo cambia el COVID-19 el mundo del fútbol. De momento, parece que los partidos tendrán que ser a puerta cerrada y, al menos este año, no habrá fichajes multimillonarios.