Los futbolistas de Chile rechazan una rebaja salarial colectiva

El Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (SIFUP) no entrará por el momento en negociaciones con la Federación para aplicar rebajas salariales a los jugadores. Así lo confirmó Gamadiel García, presidente de la asociación de jugadores, en una entrevista para 'La Tercera'.

A su modo de ver, mientras las televisiones sigan desembolsando las cantidades acordadas a los clubes, no hay ningún motivo para recortar el sueldo a los futbolistas, ya que los ingresos estarían aún activos en las entidades.

"Si me dices que este mes, marzo, no se les van a pagar los sueldos a los jugadores como corresponde, no hay ninguna razón para que eso suceda. Entendemos que puede haber conflictos a futuro", explicó García.

No obstante, el dirigente sí reconoció que la situación del sector será dramática por la crisis del coronavirus y se abrirá en el futuro a estas medidas restrictivas, pero estudiando cada caso.

"Lo que no puede haber es una rebaja colectiva para todos por igual. Que, por ejemplo, se defina un 50% de recorte para todos. Eso no se puede. Por otra parte, cualquier rebaja no puede ser una decisión unilateral de los dirigentes. Cuando los clubes recibieron tres millones de dólares por el contrato del Canal del Fútbol, los dirigentes no repartieron parte de ese dinero con los jugadores. Entonces, ahora los jugadores no tienen por qué asumir las pérdidas del fútbol", sentenció.