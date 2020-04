Los futbolistas solo jugarán con el visto bueno de Sanidad

Los capitanes de los equipos de Primera y Segunda División insistieron en la reunión que mantuvieron este martes con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en que debe ser el Ministerio de Sanidad el que dé el visto bueno "definitivo" para volver a la actividad.

Durante la reunión, los futbolistas mostraron su "preocupación" por la situación que vive la sociedad en general y en particular "por las condiciones sanitarias que se encontrarán cuando vuelvan a la actividad", si finalmente es posible.

En este sentido, desde la AFE se ha informado de que se trasladarán estas preocupaciones tanto al Ministerio de Sanidad como al Consejo Superior de Deportes (CSD), ya que entienden que la "palabra" de los futbolistas "debe ser escuchada en todo momento".

Por otra parte, los futbolistas, que no debatieron sobre el posible calendario de vuelta a los entrenamientos y la competición, se mostraron "contrarios" a la realización de posibles concentraciones.

La principal crítica de los futbolistas es la realización de las concentraciones. Muchas voces dentro de la reunión dejaron claro que no quieren aislarse varias semanas hasta el final de la competición, aseguró 'AS'.

Una de las voces más críticas en los últimos días ha sido la de Fali, futbolista del Cádiz. "Nos tienen que garantizar por escrito que estamos al 100% asegurados de que no vamos a contraer el virus. No queremos protocolos, queremos que nos garanticen la seguridad", aseveró en 'COPE'.

También habló sobre la vuelta al fútbol el ministro de Cultura y Deporte. "Será Sanidad quien marque el camino para volver pero que los deberes ya estén hechos por parte de LaLiga, la RFEF y el Consejo Superior de Deportes es un buen camino", explicó en 'COPE'.

"No sería responsable decir una fecha. Yo deseo que se produzca, espero que el fútbol sea el mascarón de proa del deporte español. Creo que es un buen mensaje. Eso sí, si finalmente se produce o no, no lo sabemos. Eso depende de la pandemia. Hay que ver muchas cosas con cuidado. Los contratos de los jugadores. Hay que dar pasos con garantías", sentenció