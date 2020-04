"Los futbolistas somos afortunados, ves a los sanitarios salvando vidas y..."

Después de toda una vida en el Chelsea, Gary Cahill abandonó Stamford Bridge para afrontar la última etapa de su carrera en el Crystal Palace.

El central inglés, que no se quiso retirar entonces, ha tenido que parar de manera forzada por el coronavirus. Ha analizado estas semanas de lucha contra el virus y, paralelamente, se ha mostrado tremendamente agradecido a los sanitarios.

"Formamos parte de este negocio de entretenimiento y somos unos afortunados por lo que hacemos. Tenemos mucha, mucha suerte. Cuando ves a gente trabajando en el sistema sanitario, salvando nuetsras vidas, piensas y dices... 'Un momento'. De repente, te sientes agradecido por lo que haces y humilde por lo que hacen otros", explicó Cahill.

El central inglés aclaró qué hace desde que el fútbol bajó la persiana en Europa. "Es duro. Me levanto y pienso en qué hacer. Creo que no he lavado tanto mi casa con la pistola de agua. Está reluciente", continuó: "Al principio, te levantas y te relajas un poco, pero, al cabo de unos días, echas mucho de menos el entrenamiento y competir".

Consultado en 'Daily Mail' por el ex jugador Jamie Carragher, Cahill valoró a Conte y Sarri, dos técnicos que comparten nacionalidad, pero no sus alabanzas.

Con el primero acabó encantado. "Fue un gran entrenador. Todos los que jugaban entendían su rol en el campo y, si no, no jugabas. Pasaba lo mismo con José (por Mourinho). Prestan una gran atención al detalle y tienes una grandísima confianza. Algo así como arrogancia en el buen sentido de la palabra", continuó.

De Sarri, criticó sus formas: "Es difícil tener respeto por las cosas que hizo. Pero era capitán y, por respeto al jugaor y a los jugadores, no dejé que nuestros problemas fueran a más". Cahill apenas jugó a las órdenes del italiano después de no poder haber hecho una pretemporada adecuada por haber vuelto tarde del Mundial, en el que Inglaterra fue semifinalista.