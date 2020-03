Los goles de Álex Fernández, sinónimo de victoria

Álex Fernández le dio la victoria al Cádiz con el gol de la remontada frente al Almería (2-1) en un duelo clave por el ascenso. No podía ser otro, y es que cada vez que el conjunto gaditano no ha perdido aún este curso cuando el mediocentro ha marcado.

Y no es un dato nimio, porque el ex madridista suma con este once goles en diez partidos. En diez de ellos, el Cádiz ganó. ¿Qué ocurrió en esa excepción? Pues que su tanto, desde el punto de penalti en el 84', rescató un empate nada menos que contra el Real Zaragoza.

El centrocampista le daba su relevancia justa tras el partido: "Es importante para nosotros por el trabajo que hacemos diariamente. La temporada es muy larga y cuando tienes una mala racha con dos derrotas, una victoria así ante un rival directo y con lo que nos estamos jugando, nos beneficia mucho".

"Este tipo de partidos son de mucha tensión, hay mucho en juego y juegas más agarrotado de lo que te gustaría. A partir del 0-1 el equipo ha reaccionado bien, ha sabido dar la vuelta a la situación, sobre todo por actitud y por ganas de querer ganar. Se ha visto un Cádiz muy reconocible", analizó sobre el partido.

Con el seguro de vida en que se ha convertido Álex Fernández, el Cádiz volvió a la senda de la victoria tras dos derrotas y lidera Segunda División con tres puntos de ventaja sobre el Real Zaragoza.