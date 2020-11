Los hondureños de la MLS unen fuerzas para ayudar a los damnificados por Eta

Los devastadores efectos del huracán Eta ha dejado a Honduras con inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y escasez de suministros esenciales, especialmente para los niños. Debido a que las secuelas de la tormenta han dificultado el distanciamiento social para los ciudadanos, Honduras también ha luchado para detener la propagación de la COVID-19.

En respuesta a la situación de emergencia, el mediocampista de Sporting KC y leyenda de la Selección de Honduras, Roger Espinoza, ha trabajado rápidamente para reunir a sus compatriotas en la MLS con el objeto de generar conciencia y apoyo a varias organizaciones de ayuda que están trabajando para brindar un alivio inmediato a su nación.

A Espinoza se unieron en estos esfuerzos Bryan Acosta (FC Dallas), Oscar Boniek García y Maynor Figueroa (Houston Dynamo), Andy Najar (LAFC), Danilo Acosta (LA Galaxy), Romell Quioto (Montreal), Brayan Beckeles (Nashville SC) y Douglas Martínez (Real Salt Lake).

"Siendo hondureño, ver a mi gente luchando -enfrentándose con la COVID-19 y este huracán- ver esta iniciativa crecer en apoyo de mi gente, me hace muy feliz porque sé que brindará ayuda a quienes la necesitan", declaró Espinoza.

"Cuando el huracán golpeó por primera vez, vi que no había mucha cobertura de lo que estaba sucediendo en Honduras en los medios o redes sociales, así que pude hablar con todos mis compatriotas que juegan en la MLS y pensamos que esta iniciativa ayudaría a nuestra gente, algo que me enorgullece", explicó el jugador.

Espinoza y sus compañeros de la MLS hondureños alientan a todos los que puedan a ayudar a brindar alivio a su nación a través de distintas organizaciones benéficas como son la Humanity and Hope United Foundation, Operación Frijol y Food for the Poor.

Humanity and Hope funciona sin fines de lucro y trabaja para ayudar a las aldeas desatendidas y las partes más remotas de Honduras. Operación Frijol, también sin fines de lucro, que busca contrarrestar la pandemia de la COVID-19 ofreciendo alimentación a los más necesitados.

Mientras, la organización Food for the Poor, con sede en Estados Unidos, tiene como misión ofrecer ayuda en casos de desastres como el ocurrido en Honduras con la aportación de paquetes que puedan recibir las familias afectadas por el huracán Eta.