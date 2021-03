Los Juegos Olímpicos, ¿una opción real para Mbappé?

Después de sufrir una cancelación debido a la pandemia del coronavirus, los Juegos Olímpicos de Tokio se van a disputar inmediatamente después de que finalice la Eurocopa.

Mbappé, que ya mostró su deseo de acudir a la cita nipona, ve que hay opciones de acudir, aunque eso dependerá realmente de lo apretado que esté el calendario futbolístico.

Noël Le Graet no dio nada por sentado ante la prensa. "Me encantaría que fuera a los Juegos, es un jugador que progresa bastante, que es serio...", empezó diciendo el presidente de la Federación Francesa de Fútbol.

"Todavía no sé lo que hará. Cuando me preguntáis, puedo decir que podemos conseguirlo. Pero es complicado entre los partidos de la Selección Francesa y del PSG si llegan lejos (Champions). Pero me siento confiado por sus palabras de querer ir", añadió.

Por último, el mandatario no ocultó su deseo de que le gustaría que siguiera en el conjunto parisino: "Me encantaría que continuara porque es el ídolo de los jóvenes hoy en día", espetó.