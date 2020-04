Los jugadores de 12 de Octubre se plantan ante los impagos

Los jugadores de 12 de Octubre se han plantado ante el club paraguayo por el incumplimento del pago en los salarios tanto al personal deportivo como al resto, informó 'ABC Color'.

"Esperamos que se pueda solucionar lo antes posible por los compañeros que están necesitando. El presidente nos dijo que están con problemas de ingresos. Este es un plantel con jugadores humildes, están jugando con el dinero de uno. Estamos tratando de buscar una solución porque no la estamos pasando bien", dijo José Aquino a '730 AM'.

En los mismos términos habló Pablo Zeballos contra el presidente del club. "El hambre y las obligaciones no esperan, si no se llega a un acuerdo, dejaría 12 de Octubre. Me mintieron en la cara, prometieron que iban a pagar antes del 10 de abril y no pasó, hace 48 horas no responde las llamadas. No solo se deben sueldos, también premios a compañeros que ascendieron”, dijo a '1080 AM'.

12 de octubre, mientras tanto, sacó un comunicado en el que informó de que ha decidido abonar el 60% del salario de los jugadores del mes de marzo, mientras que baja al 50% en los meses de abril y mayo.