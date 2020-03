Los jugadores de Bolivia se niegan a la bajada de sueldos

Se avecina lío en Bolivia a causa del COVID-19. La mayoría de ligas o clubes tendrán que hacer reducciones para poder sobrellevar este tiempo de parón, pero no a todos está sentando bien todo esto.

Los jugadores en Bolivian se han mostrado en contra de un posible decisión que les reduzca el salario. David Paniagua, secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia así lo indicó en un comunicado.

"No vamos a aceptar la reducción de sueldos, pero eso no significa que no vamos a sentarnos a buscar soluciones", comentó tras las palabras de la Federación Boliviana que advertía de este posible camino.

Por otro lado, Bolívar ha dejado clara su postura sobre lo que se debe hacer con el torneo a través de su vicepresidente Dardo Gómez.

"Si no se puede jugar más el torneo Apertura por falta de tiempo, que esos puntos obtenidos por cada equipo vayan a una tabla general del año", aseguró en 'Red Deportiva'.