Los jugadores de la 'Roja' pasarán un periodo de cuarentena

El estado de Chile ha decretado que todas las personas que aterricen en el país procedentes de Italia o España tendrán que pasar varios días en cuarentena por el coronavirus.

La medida ha llegado justo antes del comienzo de la clasificación para el Mundial de Catar y podría entorpecer a la Selección ya que el Gobierno anunció que no hará excepciones.

"No hacemos ningún distingo de acuerdo a la profesión de las personas porque nadie está inmunizado contra este virus y efectivamente esta cuarentena que hoy día está determinada para Italia y España es válida para toda persona", señaló Jaime Mañalich, ministro de Salud.

Esto hará que jugadores como Alexis Sánchez o Arturo Vidal puedan no ser de la partida, pues durante esa cuarentena no podrían hacer su vida normal y no podría acudir a los partidos ante Uruguay y Colombia.