Los jugadores del Barcelona podrían tener que bajarse más el sueldo

El pasado lunes los jugadores del Barcelona accedieron a la gran rebaja salarial que el club propuso. Renunciando a hasta un 70% de su sueldo esperaban mantener al flote a la entidad, evitando despidos entre los trabajadores no deportivo. Pero no fue suficiente.

Al menos, no lo parece a ojos de la Junta del Barcelona. Según el diario 'AS', en la directiva creen que los 14 millones mensuales en nóminas no serán bastante para sobrevivir al parón.

El Bayern o la Juve han hecho recortes más severos, y ese es el modelo a seguir para algunos directivos del Barcelona. Según el citado medio, la Juve se ahorrará gracias a estos recortes 90 millones.

El Barcelona ha encargado un estudio para ver los diferentes escenarios a los que el club se enfrentará cuando todo esto pase, pero no se espera que esté listo hasta mayo.

Mientras tanto, en la directiva se echan cuentas y se mira con preocupación el estado de las arcas. Y, sobre todo, cómo negociar un nuevo recorte con una plantilla que ya reaccionó de manera airada la primera vez.