"Los jugadores del Liverpool están derrotados, parecen zombis"

La derrota contra el Everton fue la cuarta consecutiva para el Liverpool, que igualó una racha negativa en Anfield desde 1923. Los 'reds' están en una importante crisis a la que todos buscan motivos y soluciones, como Gary Neville, que en su podcast de 'Sky Sports' analizó la situación del equipo.

Para el ex del Manchester United, ex entrenador del Valencia y comentarista televisivo, la racha "está comenzando a ser preocupante": "Todos sabemos que tienen lesiones, que no hay fans en los estadios, que hay muchos partidos, el COVID-19... pero es lo mismo para todos".

"El problema es la falta de cambios. Necesitan una idea diferente. Parecen derrotados, casi como zombis. Caminan por el campo todo el tiempo alrededor de la misma idea", aseguró Neville.

No quiere dárselas de entendido, pero cree que deben hacerse cambios: "No me corresponde a mí aconsejar al Liverpool o a Klopp qué hacer, pero debería proteger más a sus centrales o tal vez probar con tres atrás. Otros equipos lo han hecho".

"Necesitan una nueva idea que pueda darles un poco de chispa o podría ser una temporada realmente deprimente para ellos en la que ni siquiera entren en Champions, aunque creo que lo harán", continuó.

El desgaste de Klopp también es clave: "El cuarto año con el mismo entrenador siempre es un desafío. Tienen la posibilidad de reiniciarse en verano. El City necesitaba ese año sabático y tal vez le suceda eso mismo al Liverpool. Con el regreso de los fans, de Van Dijk y Gomez recuperarán confianza. En este momento están desesperados".