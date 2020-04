"Los jugadores del Madrid nos felicitaron en el Bernabéu"

Nicolás Tagliafico ofreció unas declaraciones a 'Calciomercato.it' en las que quiso recordar la gran noche europea que el Ajax vivió en el Santiago Bernabéu, cuando superó al Real Madrid por 1-4.

"De aquella noche me quedo con la falta de Schöne. En el arranque de la reanudación sentíamos la presión del Madrid, pero tras ese gol recuperamos el balón y no nos lo volvieron a quitar. Fue increíble, la pasábamos bien en el Bernabéu ante el campeón de las últimas tres Champions. Si lo pienso, todavía no me lo creo", comentó el lateral argentino.

Además, desveló que los madridistas les felicitaron tras el encuentro por su gran partido: "Algunos compañeros me dijeron que los blancos nos felicitaron por nuestra intensidad y nuestro estilo. A pesar de la derrota, supieron reconocer nuestro valor".

Eso sí, lamentó la derrota en la semifinal ante el Tottenham: "Nos empezaron a dar como favoritos y, quizás, eso no nos ayudó. Con los 'spurs' también jugamos bien, pero faltaron detalles: el fútbol es así".

También tuvo tiempo de hablar de la posible reanudación de la Liga: "Me encantaría poder jugarnos el título, pero al primer puesto está la salud y si no hay las condiciones, no se debe jugar. No es fácil, pero vamos a respetar las decisiones".

Finalmente, dejó abierta la puerta a su posible llegada a la Liga Italiana: "Está todo parado, creo que llegará alguna oferta y veremos. ¿La Serie A? Me fascina, me recuerda al campeonato argentino. Es una de las mejores ligas del mundo y un jugador siempre sueña con llegar a ser parte de esas".