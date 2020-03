Los jugadores ganarán más o menos si se acaba o no la temporada

El posible escenario de un final anticipado de la temporada vuelve a la primera página. Prueba de que se valora esta posibilidad es que la 'COPE' asegura que se estaría fraguando un acuerdo para reducir los sueldos de los jugadores en caso de que así fuera.

Según 'El Partidazo de COPE', el acuerdo entre LaLiga (patronal) y AFE (sindicato) estaría a punto de llegar a buen puerto. La discrepancia de fondo son los salarios.

Como hay dos posibilidades, los sueldos de los jugadores se verían modificados de diferente forma. La primera posibilidad pasa porque la Liga se suspenda definitivamente, y la temporada se dé por terminada a medias.

En ese caso, los futbolistas cobrarían un 10% menos de lo que se estipula en sus contratos, pues disputarían menos partidos de los previstos.

La otra posibilidad es que la temporada se termine jugándose cada dos días en junio, una barbaridad física que se vería recompensada con un incremento de entre el 15 y el 20% en los sueldos de los futbolistas.

Sin embargo, estas medidas no han sido aprobadas aún por la Comisión Delegada formada por los 42 clubes del fútbol profesional español.

Es más, poco después de que la citada emisora anunciase estas medidas, David Aganzo, presidente de la AFE, demsintió la propuesta en directo en el programa. "Es una noticia totalmente falsa", espetó.

"La AFE no ha llegado a ningún acuerdo con LaLiga en cuanto a salarios. Estamos trabajando para el bien de los futbolistas. Además este es un tema secundario con la cantidad de víctimas causadas por el coronavirus. Este no es el momento", añadió el ex futbolista.