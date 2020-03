"Los jugadores también tenemos miedo escénico ante la grada"

En unas declaraciones concedidas al diario 'AS', Jorge Valdano quiso hacer referencia a las palabras de Zidane en rueda de prensa antes de recibir al Barcelona en el Santiago Bernabéu.

El entrenador francés del Real Madrid se refirió al posible miedo escénico del equipo en el templo 'merengue', algo de lo que quiso hablar el ex jugador y ex entrenador argentino.

"Digamos que el miedo escénico no es algo que venga con la entrada. Se tienen que dar unas condiciones, depende más de la entrega que del arte, requiere de situaciones especiales, la remontada es una de ellas. Cuando el Madrid está por debajo y mete un gol, se desata el estadio", comentó Valdano.

Para Valdano, en pocos estadios del mundo se vive la emoción y la intensidad de la que presume el templo 'merengue': "Hay pocos campos en el mundo que transmitan mejor el sentimiento del fútbol que el Bernabéu".

Valdano ya utilizó la expresión miedo escénico cuando era jugador a finales de los 70 y mediados de los 80: "No sé si fue en las remontadas del Inter o en la del Borussia Dortmund. Sí sé que fue en una declaración a 'El País'. Me preguntaron por qué se repetía tantas veces esa gesta y mencioné el miedo escénico. La punta me la había dado la lectura de un artículo de García Márquez en el que él hablaba del miedo que le daba dar un discurso en público. Y claro, es un miedo que también tenemos los futbolistas, que respondemos ante una grada repleta".

"Creo que si hay un partido en el que no hay que hacer pedidos de auxilio a la grada es en un 'Clásico", sentenció un Valdano convencido de que la afición del Real Madrid responderá a la intensidad del partido y al esfuerzo de sus jugadores.