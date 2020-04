Los jugadores tienen que mandar su peso a Bordalás cada mañana

Los jugadores del Getafe tienen que mandarle, cada mañana, su peso a su entrenador, Bordalás. Es la medida que David Soria desveló en su rueda de prensa virtual con los seguidores. También comentó qué tal lleva el confinamiento y otros temas sobre los que le preguntaron.

"Es muy exigente y tenemos nuestro trabajo físico. Él le ha dado su toque de magia y le tenemos que mandar el peso todas las mañanas. Es algo fundamental para llegar a un nivel óptimo y estar preparados. Nos harán falta dos semanas de entrenamiento en el campo para coger la chispa necesaria", dijo sobre su entrenador.

No tiene pensado irse pronto de la escuadra: "Mi cabeza está aquí. Estoy muy contento, el equipo es una familia y competimos como animales. No se puede pedir más". También comentó sus orígenes: "Me formé en la cantera del Real Madrid y mi ídolo siempre fue Iker Casillas. Me he fijado siempre en los mejores. Antes por ejemplo en Víctor Valdés que también me gustaba mucho y ahora en Courtois y Oblak".

Sobre su rutina, contestó: "Lo gestiono entrenando, jugando con mi hija, con la familia, matando el tiempo con la 'play'… Físicamente, tiene que afectar porque el trabajo de casa no se parece al del campo. Psicológicamente, puede venir hasta bien, porque lo cogeremos con más ganas y energía".