"Los jugadores vienen rendidos de la Selección"

Club América y Cruz Azul se repartieron los puntos en el conocido como 'Clásico joven'. El entrenador Miguel Herrera fue más allá y puso su punto de mira en el 'virus FIFA'.

"Lo del Memo Ochoa es de Selección. Córdova y Jorge estaban muertos también. Ellos no están preocupados por nosotros, por eso no queremos prestar a jugadores a selección, porque nos los regresan fundidos. Ema venía de una lesión y tuvimos que utilizarlo porque no teníamos otras opciones de central", manifestó sobre las lesiones.

Miguel Herrera prosiguió con su crítica: "Todos los equipos que tuvieron jugadores en Selección nacional tuvieron que hacer cambios en sus partidos. Lo tendré que hablar con Santiago Baños".

"Por todas las modificaciones que tuvimos que hacer lo importante fue cómo cerramos el partido. Nos costó trabajo al final porque algunos de mis jugadores estaban fundidos", añadió.