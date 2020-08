Los líderes estadísticos de la temporada 2019-20 en Segunda

¿Qué equipo ha tirado más a puerta en la Segunda División 2019-20? ¿Cuál ha defendido mejor? ¿Quién manda en posesión? ProFootballDB, laboratorio de datos de BeSoccer, tiene todas las respuestas. En su último estudio, analiza la temporada y sitúa a sus líderes en lo estadístico. Las conclusiones son varias.

Poco brillo de los ascendidos (algo no necesariamente malo)

Ni la SD Huesca, ni el Cádiz ni el Elche dominan claramente a nivel de estadísticas. De hecho, los de Cervera no lideran ninguna. El fútbol no son solo datos y el estilo de juego de los gaditanos, rocoso atrás y muy fuerte a la contra, a pesar de no verse reflejado en los números, ha valido por el regreso a la élite.

Los oscenses mandan en disparos a puerta por partido. Su estilo, equilibrado y de toque, solo gobierna un dato, aunque sirvió para hacerse con el campeonato. Quedar fuera de la ecuación en el resto de 'stats' parece una mala noticia, pero no lo es: hay muchas negativas y ellos no están subrayados en ninguna. Transmiten fiabilidad.

Los franjiverdes, nuevos integrantes de la élite por sorpresa, son los que más han centrado, tirado a puerta por gol encajado y recibido faltas. La interpretación es clara: llegaron más que nadie al área rival buscando especialmente a sus rematadores, como el eterno Nino.

El Rayo, marcado por el estilo de Paco Jémez

Paco Jémez ya no es el entrenador del Rayo Vallecano, pero ha dejado su huella en la temporada. Es bien conocido por implantar un tono ofensivo, alegre y valiente a sus plantillas ya sea con un rival de su nivel enfrente o ante grandes como Real Madrid y Barcelona.

Las estadísticas de ProFootballDB dan buena cuenta de ello. Dominaron la campaña en posesión, tiros, tiros al palo, duelos ofensivos ganados y partidos marcando gol. ¿Y por qué no triunfa este estilo? Porque deja huecos atrás: también es al que más fácil fue marcarle (2,74 tiros para cada gol).

El curioso caso del Fuenlabrada

El Fuenlabrada fue una de las sorpresas del campeonato. Estuvo a punto de colarse en el 'play off' y, de no ser por los casos de coronavirus que provocaron su polémica con el Deportivo, quizá lo habría conseguido. Estos enormes resultados contrastan con sus estadísticas.

Se trata del conjunto que menos ha tenido la posesión, que menos ha tirado a puerta y que menos pases con éxito ha logrado efectuar. Eso sí, también es el que menos disparos en contra ha concedido. Son la evidencia de que triunfar con un fútbol aparentemente menos acertado también es posible.

La fragilidad atrás puede acabar en descenso

Los descendidos lideran estadísticas que demuestran su fragilidad defensiva a lo largo del curso. Racing, Numancia y Lugo comparten el puesto de líder en tiros a puerta en contra. Los sorianos son los primeros en tiros en contra en general. El Dépor, el que más goles recibe.

El Málaga garantiza que no le marquen... pero tampoco marca

También llama la atención el caso del Málaga. Con Víctor Sánchez del Amo en parte de la temporada y Pellicer a los mandos en otra, el equipo superó sus problemas de fichas profesionales imprimiendo un estilo de pocos riesgos. Lo implantó, sobre todo, el segundo de sus técnicos este curso.

Lo evidencia que es el equipo que menos goles ha recibido y el que ha dejado más porterías a cero -Munir es el 'Zamora' del campeonato-. En materia ofensiva, es el que menos marca y el que más disparos a puerta necesita para lograrlo.

Otros líderes

Si se analizara cada una de las estadísticas, las conclusiones serían eternas, pero hay otros líderes que hay que remarcar. El Alcorcón fue el más indisciplinado -más faltas y tarjetas-; el Almería, el más goleador, y el Zaragoza, el que mejores pases hizo.