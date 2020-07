Los mejores memes del Barça-Atleti

El primer meme llegó con la alineación. Riqui Puig fue titular, y aunque la imagen usada bien pudiera haber sido otra, esta nos parece más amable.

El Barça dio el primer golpe, con un autogol de Diego Costa...

Un Costa que, poco después, falló un penalti ante Ter Stegen. Vaya arranque de partido del brasileño

Pero la parada del alemán no valió. Estaba adelantado por centímetros, y el colegiado le amonestó por ello. Piqué no pudo evitar tuitear al respecto (no, en realidad no, pero es divertido, ya saben)

Fue entonces cuando Semedo quiso tener protagonismo. Tras no hacer nada en 50 minutos, forzó un penalti y poco después concedió otro

Desespera a no pocos 'culés', y ante el Atleti dio munición de sobra a sus detractores

Y eso que su penalti fue muy criticado por la afición azulgrana. Ya saben, el agravio comparativo...

Messi, desde los once metros, logró el tan ansiado gol número 700. Y aún así le criticarán, sobre todo en Argentina

Irónico que fuera precisamente de penalti, con los disgustos que se ha llevado desde el punto fatídico

El partido tuvo una pura lucha de gladiadores, o no. Todo depende del aprecio que usted le tenga a Arturo Vidal y Diego Costa