Los momentos más destacados del fútbol durante la pandemia

Estos son los momentos a recordar desde la suspensión hasta la reanudación del fútbol profesional español, como consecuencia de la pandemia del coronavirus de la COVID-19:

- 10 marzo.- El aplazado Eibar-Real Sociedad (1-2), disputado a puerta cerrada, último partido de LaLiga antes de la suspensión. Este mismo día el Valencia cae en los octavos de final de la Liga de Campeones al perder el choque de vuelta ante el Atalanta (3-4) en partido jugado también sin público en Mestalla.

- 11 marzo.- La Federación Española de Fútbol (RFEF) confirma el aplazamiento de la final de la Copa del Rey prevista para el 18 de abril de común acuerdo con los clubes finalistas, Real Sociedad y Athletic Club; así como acuerda proponer la suspensión durante dos semanas de todos los partidos de fútbol y fútbol sala no profesionales de ámbito estatal.

- 11 marzo.- Último partido disputado por un equipo español. El Atlético de Madrid da la campanada en Anfield. Vence por 2-3 en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones, destrona al Liverpool y se mete en los cuartos de final.

- 11 marzo.- La UEFA confirma que los partidos Sevilla-Roma e Inter-Getafe, correspondientes a la ida de los octavos de final de la Europa League, no se disputarán este jueves como estaba previsto por la propagación del coronavirus.

- 12 marzo.- LaLiga aplaza la disputa de las dos siguientes jornadas en Primera y Segunda.

- 12 marzo.- Los encuentros Manchester City-Real Madrid y Juventus-Lyon, correspondientes a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones previstos para la próxima semana, son aplazados.

- 12 marzo.- Los jugadores del Real Madrid de fútbol y de baloncesto pasan a cuarentena al conocerse el positivo del ala-pívot estadounidense Trey Thompkins.

- 13 marzo.- La RFEF propone a los clubes que se suspendan los entrenamientos colectivos y los sustituyan por individuales, y recomienda a los futbolistas que "atiendan escrupulosamente las pautas sanitarias y gubernativas" en relación con la epidemia de coronavirus.

- 14 marzo.- El Gobierno decreta el estado de alarma durante 15 días, con restricción de movimiento de personas.

- 15 marzo.- Ezequiel Garay, el defensa argentino del Valencia, primer futbolista positivo por coronavirus en LaLiga.

- 17 marzo.- El Gobierno decreta la posibilidad de negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE), al que se acabarán acogiendo distintos clubes de fútbol, sobre todo para sus trabajadores.

- 17 marzo.- La UEFA suspende la Eurocopa de Naciones, aplazada a 2021, y pospone sin fecha la Liga de Campeones y la Europa League.

- 23 marzo.- LaLiga y Federación se suspenden todas las competiciones del fútbol hasta que el Gobierno autorice la reanudación.

- 27 marzo.- Los clubes Espanyol y Alavés, los primeros en plantear un ERTE para sus plantillas.

- 3 abril.- LaLiga, tras la reunión de su Comisión Delegada, después de "analizar las actuales circunstancias del sector, y dado que las conversaciones con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) se encuentran muy distantes", insta a sus clubes a iniciar ERTE de reducción de jornada por causa de fuerza mayor, para evitar y paliar el impacto negativo del COVID-19. Todos los clubes de Primera, salvo el Getafe que lo descarta, alcanzaron algún tipo de acuerdo de reducción salarial con sus plantillas.

- 6 abril.- Finalizan sin acuerdo las reuniones entre AFE y LaLiga para que los jugadores asuman parte de las pérdidas económicas por el impacto del coronavirus.

- 7 abril.- LaLiga y AFE marcan pautas para la reanudación de la competición (mínimo 72 horas entre partidos y pausas de hidratación).

- 18 abril- LaLiga y la RFEF alcanzan un principio de acuerdo, con la mediación del Consejo Superior de Deportes (CSD), denominado los 'pactos de Viana', que marcarán la hoja de ruta en el futuro retorno del fútbol cuando esté controlada la pandemia del coronavirus así como un rescate al deporte y a los deportistas.

- 23 abril.- La UEFA aprueba las pautas sobre elegibilidad de los clubes para competiciones europeas si no se acaban las ligas.

- 23 abril.- Jokin Aperribay y Aitor Elizegi, presidentes de Real Sociedad y Athletic Club, finalistas de la Copa del Rey, solicitan a la RFEF que la final, aplazada de su primera fecha, 18 de abril, por la pandemia de COVID-19, "se puede celebrar con público", a puerta abierta, en una próxima fecha a determinar de acuerdo entre las tres partes".

- 4 mayo.- LaLiga remite a los clubes el protocolo en 4 fases para el regreso a la competición.

- 5-6 mayo.- Los jugadores de la LaLiga se someten a los test PCR+anticuerpos (Fase 1). Cinco dan positivo de entre los que trasciende el nombre de cuatro (Lodi, Yangel Herrera, Remiro y Joel Robles).

- 8 mayo.- Los primeros equipos vuelven a los entrenamientos individuales en las instalaciones del club (Fase 2).

- 18 mayo.- Comienzan los entrenamientos con grupos de hasta 10 jugadores y distancia de seguridad (Fase 3).

- 18 mayo.- La UEFA anuncia el aplazamiento hasta el 17 de junio de la próxima reunión de su Comité Ejecutivo, que estaba prevista para el miércoles 27 de mayo, "debido a la existencia de algunos puntos pendientes en relación con un pequeño número de sedes propuestas para la reorganización de la Eurocopa 2020" trasladada al año que viene. También deberá anunciar las medidas pendientes sobre la Liga de Campeones y la Europa League.

- 20 mayo.- La plantilla del Rayo Vallecano retoma los entrenamientos, tras negarse los dos días previos, molestos por seguir dentro del ERTE.

- 23 mayo.- El presidente del Gobierno anuncia que el fútbol se reanudará en la semana del 8 de junio.

- 24 mayo.- Javier Tebas espera que el partido del regreso sea el Sevilla-Betis el 11 de junio.

- 25 mayo.- Los equipos pasan a entrenar en grupos de hasta 14 jugadores.

- 29 mayo.- El Grupo de Contacto (LaLiga, Federación y CSD) acuerda que se retome la competición con el Sevilla-Betis.

- 1 junio.- Los equipos comienzan los entrenamientos en un solo grupo con toda la plantilla (Fase 4).

- 3 junio.- Irene Lozano, presidenta del CSD, pide prudencia y no adelantar plazos ante la petición de Las Palmas de que se pudiera jugar con un tercio de público día el 13 de junio frente al Girona.

- 3 junio.- El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) fija que la segunda parte del partido Rayo Vallecano-Albacete, correspondiente a la jornada 20 de Segunda división, se juegue el miércoles 10 de junio a las 20:00 horas. Significará la vuelta efectiva del fútbol profesional español.

- 7 junio.- Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, comenta en rueda de prensa que no van a "renunciar a una respuesta homogénea", en referencia al acuerdo de Sanidad, el CSD y las ligas afectadas sobre los aforos en los estadios de fútbol y baloncesto, tras el regreso de las competiciones. Asegura que estas instituciones "están trabajando para ver si podemos dar una respuesta en común. No puede haber diferencias y no vamos a renunciar a dar una respuesta conjunta", así como que "es de justijcia que no pueda haber aficionados en algunos estadios solo"

- 7 junio: Javier Tebas, presidente de LaLiga, dice que es partidario de que haya "público en los estadios de fútbol en los que se pueda" por seguridad sanitaria, aunque no haya homogeneización en toda la competición por regiones.