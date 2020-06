Los motivos de Laura Gutiérrez para su prematura retirada

Guti, en una entrevista con 'EFE', se mostró convencida de que "lo que está por llegar es aún mejor" y continuará en Valencia vinculada al fútbol y a su formación como integradora social.

"Decido dejarlo porque no estaba disfrutando y personalmente me sentía estancada. Si como profesional no te ves útil en un equipo, eso te afecta en lo personal, va relacionado. Me estaba frustrando como jugadora porque no veía resultados y necesitaba algo en lo que de verdad disfrutar", explicó.

Guti se confiesa una "privilegiada y súper afortunada" tras una brillante carrera en el fútbol nacional que arrancó con su debut a los 15 años en Primera División con el Barcelona, equipo en el que estuvo entre 2010 y 2013 y con el que se proclamó campeona de Liga en 2012 y 2013 y de la Copa de la Reina en 2011 y 2013.

"Mi debut fue en un derbi en el campo del Espanyol en Liga. Tenía ficha del B, empezaba a entrenar con el primer equipo y estaba muy nerviosa y con ese pequeño miedo. Es un recuerdo que siempre me llevaré", señaló Guti, quien recordó que los primeros años de carrera pasaron a una gran velocidad.

"En poco tiempo pude disfrutar de muchas cosas: oros en Europeos, un bronce en un Mundial, ganar Ligas y Copas. No me puedo quejar para nada", indicó.

"Me llevo una cantidad de experiencias y grandes momentos", dijo Guti, quien aclaró que su apodo nada tiene que ver con el exjugador del Real Madrid. "Es por el apellido. Ojalá tuviera su talento", bromeó.

Guti confesó que si le ha faltado alguna cosa en su carrera es haber ganado algo en el Levante y lamentó que lo tenían todo para haberlo conseguido este año, con un potencial increíble, pero que no supieron aprovecharlo en las eliminatorias de la Supercopa y de la Copa de la Reina.

La jugadora catalana, que aclaró que la decisión estaba tomada antes del inicio de la crisis sanitaria, se mostró encantada con el proyecto que lleva entre manos. Aunque no quiso dar pistas porque todavía debe cerrar algún detalle, señaló que estará relacionado con el fútbol y sus estudios de educación social y que desarrollará en Valencia. "Tengo en mente un proyecto social en Valencia que me encanta y que para mí ha sido la vía de escape en muchas ocasiones", remató Guti, que posee el título del TAFAD e Integración Social y cursa Educación Social a distancia.