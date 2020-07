Los motivos por los que Llorente no cuajó en el Madrid, según Del Bosque

Marcos Llorente es feliz en el Atlético de Madrid, en sus planes no está salir precisamente. Parte de la 'culpa' la tiene Simeone, que le ha reconvertido en atacante, posición que le va como anillo al dedo por lo que se ha podido ver en estos últimos partidos.

"Fuera de su sitio habitual está jugando muy bien, el Atlético lo está aprovechando mucho. Ha sido un revulsivo para los 'colchoneros' en todos los sentidos", analizó Del Bosque en una charla con 'ISMAS'.

Y dio su opinión sobre por qué no terminó de triunfar en el Real Madrid: "No creo que fuera un problema de entrenadores, de cuerpo técnico, ni nada... Yo creo que fue por la enorme competencia que había".

"En los equipos, hay veces que un jugador se queda fuera y debería estar dentro... Depende de las circunstancias", prosiguió Del Bosque.

El ex seleccionador de España halagó el ojo clínico del Cholo, que vio en él algo que nadie había contemplado hasta la fecha: "Nadie se imaginaba, yo creo que ni Simeone, que Llorente fuera a jugar y a responder como segundo punta. No lo ficharon para eso. Hizo un gran trabajo en el Alavés, eso sí, pero no en esa posición".

"El Atlético ha visto un enorme potencial en Llorente, afortunadamente para ellos y han sabido sacarle partido", finalizó.