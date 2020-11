Los multiusos que le hacen la vida más fácil a Favre y Flick

Solo ha habido que esperar a la séptima jornada en la Bundesliga para que llegue el mejor partido posible. Borussia Dortmund y Bayern de Múnich, los dos colosos alemanes, se ven las caras este sábado. Será un duelo poliédrico, se podrá enfocar desde muchas batallas personales. Y una de ellas será la de Emre Can y Joshua Kimmich, los dos chicos para todo de Lucien Fabre y Hansi Flick.

Hablamos del centrocampista reconvertido a defensa en el BVB y del jugador capaz de brillar dondequiera que le pongan. En distintos niveles de fama y preponderancia, pero igualmente pilares para sus entrenadores.

Tanto de aurinegro como a las órdenes de Joachim Löw, Emre Can se está sintiendo muy cómodo en un rol que empezó a explotar a finales del curso pasado, a raíz de una dolencia de Hümmels, y en ese particular sistema de centrales. Ahora le viene un reto muy complicado al ex de la Juventus, ya que le toca volver a lidiar con los Lewandowski, Müller, Gnabry, Goretzka, Sané... El pasado 30 de septiembre, en la final de la Supercopa Alemana, le tocó sufrirlos e hincar rodilla; perdieron 3-2.

El mapa de acción de Emre Can, correspondiente a sus últimos 365 días, ya comienza a reflejar cómo se ha ido retrasando en el campo. Aunque su participación sigue haciéndose más patente en el flanco derecho del centro del campo, observamos que el área defensiva supone ya un 17,3% del total de sus movimientos.

Joshua Kimmich, por su parte, reparte las zonas más verdes de su participación por el centro del campo. De hecho, de las 16 zonas de la medular en que se reparte el rectángulo de juego, en 14 de ellas tiene sus guarismos de protagonismo más alto. El último año ha vivido el 80,3% de sus partidos en la zona de medios, un dato que habla solo.

Esta temporada está alternando más entre el doble pivote y la segunda línea de centrocampistas, pero la fase final de la Champions en Lisboa la disputó íntegramente como lateral derecho, lo cual no obstó para que marcara un gol y diera tres asistencias y fuera elegido mejor defensa del torneo. Tres y siete respectivamente lleva ya en lo que va de campaña 20-21, en la que ha acomenzado arrasando.