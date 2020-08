Los tremendos números con los que Neymar hizo magia ante el Atalanta

El acierto hace que los balances se inclinen hacia un lado o hacia otro. De no llegar ese milagro in extremis del PSG en el añadido, puede que no se hablara con tanta vehemencia del partidazo de Neymar. Incluso puede que ni hubiera recibido el 'MVP' del partido. Pero los números, con o sin clasificación para semis, con o sin goles, hablan de un partido mágico.

Sin hacer la radiografía a su estadística quedaba claro que se había erigido en líder, pero bucear en ella le sublima más aún. Al principio del partido, para intentar ganar; después, para remontar. Y aunque falló varias buenas ocasiones, los datos defienden y avalan su gran contribución como hombre más decisivo del choque.

Ciertamente, resulta incomprensible cómo un jugador de su calidad marró a los tres minutos el 0-1. Lejos de amilanarse, incluso tras el mazazo del tanto de Pasalic, fue creciendo cada vez más. De todo su catálogo de méritos, llama la atención un mérito de superestrella: salió airoso en 16 de los 20 regates que intentó.

Y puede afirmarse sin pudor que la remontada extemporánea tuvo toda la razón de ser en sus botas: rompió el fuera de juego y controló de lujo para asistir a Marquinhos en el empate, luego rompió todas las líneas defensivas del Atalanta con un pase estratosférico para que Mbappé le sirviera en bandeja el 1-2 a Choupo-Moting.

No quedó ahí la cosa, ni mucho menos. Aparte de ese pase clave a Mbappé, dio otros cuatro más. Dentro un día bastante atinado a la hora de conectar con sus compañeros, puesto que tuvo un 75% de acierto en el pase (44/59). Más aún teniendo en cuenta que los suyos llegan en zona de ataque, con más riesgo.

Pero es que en ese hábitat se movió como pez en el agua y con bastante peligro, ya que forzó nueve faltas de sus rivales, algunas de ellas con el premio extra de la tarjeta amarilla.

No marcó. Sportiello le frenó sus dos únicos tiros a puerta. Mandó fuera otras cuatro ocasiones. Pero si todos le buscaban al término del choque y sus gritos eran propios de alguien que había descollado es porque así lo hizo. Sin marcar también sabe usar su varita.

Puede que el hambre de Champions destapara sus esencias a ese nivel. Porque desde la temporada 14-15 no pisaba unas semifinales. Aquel curso acabó con el título en su bolsillo, gol en la final incluido. Y se le ve más que dispuesto a repetir ese final.