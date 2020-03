Los números no respaldan a Setién

Siempre se suele decir que no es buena idea sacar conclusiones en caliente, en este caso después de una dura derrota del Barcelona en el 'Clásico', pero el aficionado 'culé' compara ahora qué ha ganado el equipo con el cambio de técnico.

Con Valverde a los mandos, el Barça tenía un 62% de porcentaje de victorias (16) en la temporada. Setién supera esa marca del 'Txingurri' por poco y lo eleva hasta el 64%. Un total de siete triunfos.

Pero lo que puede llegar a preocupar es la cantidad de derrotas que acumula el cuadro azulgrana con el cántabro en tan pocos partidos. Setién ya acumula tres derrotas en solo once encuentros, mientras que el ya ex técnico 'culé' cayó en cuatro citas de 26. Eso sí, Valverde acumuló cinco empates más que Setién.

Lo que preocupa al aficionado no son tanto los resultados, sino que el club no ha recuperado del todo ese estilo que se pretendía conseguir con el cambio en el banquillo. La intención se acerca a esa idea, pero de momento no se ha conseguido instaurar de manera regular en los partidos.

Cierto es que, más allá de resultados y sensaciones, el Barça sigue vivo en las dos competiciónes con más caché (Liga y Champions). A final de curso, cuando se decidan los títulos, será el momento para valorar definitivamente si se acertó con la decisión de mitad de temporada.