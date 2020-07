Los Pajaritos entona el 'aquí no se rinde nadie'

El Numancia, que recibe a un Tenerife sin urgencias, debe ganar ineludiblemente a los isleños y esperar el resultado de sus rivales directos para seguir una temporada más en Segunda División, y cuenta para ello con el regreso de su goleador Higinio.

El entrenador de los sorianos, Luis Carrión, ha subrayado que su equipo tendrá que centrarse en ganar al Tenerife y esperar que los resultados de rivales le favorezcan, especialmente los de Lugo y Albacete.

"Tenemos que ganar y luego no veo tan descabellado los resultados. El Dépor no tiene un partido fácil y el Albacete tampoco frente al Cádiz. E incluso creo que el Lugo tampoco", ha argumentado.

Carrión aspira a eludir los puestos de descenso en la última jornada, un objetivo en el que tienen puestas todas sus esperanzas y para el cual ha defendido la actitud de sus jugadores, principalmente con la fortaleza demostrada en Los Pajaritos, donde recibe a un Tenerife que no se juega nada.

El técnico ha confirmado el regreso de Higinio a la punta del ataque y la confirmación de Escassi en el once, que forzará al estar con molestias musculares.

"Hay que pelear porque si conseguimos ganar tendremos posibilidades de salvarnos", ha pronosticado.

Carrión ha visualizado un partido en el que el Tenerife esté más desinhibido e intente tener más el balón, pero en el que su equipo tiene la obligación de ganar.

El entrenador ha asegurado que una de las claves es incomodar el juego rival ganando las disputas y primeras jugadas.

Después de haberse quedado sin opciones matemáticas para acceder a los puestos de promoción, el Tenerife cerrará la temporada en un partido en el que tendrán minutos los jugadores que menos protagonismo han tenido en el tramo de competición tras el confinamiento.

Los alicientes en el plantel de Rubén Baraja en la última jornada pasan por finalizar el campeonato lo mejor clasificado posible y confirmarse como el mejor equipo de la segunda vuelta en la categoría.

El Tenerife, que el pasado viernes rompió con su racha de ocho partidos consecutivos sin perder, cerrará en Soria una campaña en la que se vio amenazado por un posible descenso a Segunda División B, pero en el segundo tramo de competición solventó la situación y llegó a soñar con llegar a la sexta plaza.

Durante los diez partidos que se han disputado el conjunto blanquiazul después del confinamiento, Rubén Baraja se ha caracterizado por no realizar demasiadas modificaciones en el once inicial y por no agotar la totalidad de los cambios, lo que ha provocado que diferentes futbolistas no tuvieran protagonismo.

Ya sin la urgencia por sumar puntos, se espera la presencia en el once inicial de jugadores como Dani Hernández, Carlos Ruiz, Undabarrena o Suso Santana.