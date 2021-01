Los 'palos' de Cassano a Conte... ¡con Valverde como mal ejemplo!

Día grande en la Serie A. El domingo, Juventus e Inter protagonizarán uno de los grandes partidos que se pueden ver en el fútbol italiano. Y mucho más este año, con los dos equipos más cerca que nunca.

Con motivo del 'Derby d'Italia', Cassano se pasó por Twitch junto a Vieri, Daniele Adani y Ventola, en una charla que se repite cada semana, y fue duro con Antonio Conte, técnico 'neroazzurro'.

"Asumo la responsabilidad y voy directo al objetivo. ¿Estamos seguros de que es un gran entrenador? Flick, Zidane, Koeman, Guardiola... Si eres un entrenador campeón, nadie te dice que no en el mercado", opinó.

Además, se valió de Ernesto Valverde para infravalorarle pese a sus buenos números con el Inter: "No basta con ganar para decir que eres un gran entrenador. Valverde ganó con el Barcelona...".

"Con la escasez de jugadores de calidad que tiene en el centro del campo, teniendo en cuenta que es un entrenador que ha sido contratado para jugar bien al fútbol y que le han dado todo lo que ha pedido. Se lleva 12 millones de euros y todos dicen que es un gran entrenador. Repito: ¡gana 12 millones de euros, 12! Y el mejor fútbol de los últimos 20 años en Italia lo ha hecho Sarri", se explayó.

Para terminar, fue claro con el futuro de Conte: "A mi modo de ver, el año pasado fue una buena temporada, pero este año ya ha sufrido una masacre siendo eliminados de la Champions jugando muy mal, con mejores jugadores que el año pasado. A veces es como si dijera: 'No me han traído jugadores'. No. (Achraf) Hakimi, (Arturo) Vidal. Han llegado jugadores de primer nivel".

"Con la Juve en problemas espero un Inter con cinco o seis puntos de ventaja. El Milan le está demostrando que con organización, calidad y una buena plantilla se necesita la mano del entrenador. Se esperaba arriba al Inter, no al Milan. Conte es un gran entrenador y no lo está demostrando. Este año está obligado a ganar y quien diga lo contrario dice una mierda... Si no gana, debe irse", sentenció con rotundidad.