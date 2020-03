"¿Los pitos? También nos han aplaudido y espero que siga así"

Julen Lopetegui pasó este viernes por rueda de prensa para analizar el partido del sábado (16:00) contra el Atlético. Un choque clave para 'colchoneros' e hispalenses en su pelea por los puestos de Champions League.

"Los partidos que han pasado son historia y por delante solo está el Atlético. Ellos son una de las mejores plantillas del mundo", aseveró el entrenador del Sevilla, que analizó lo que espera de su rival.

"Será un equipo muy agresivo, que querrá meterle mucho ritmo al partido. Ha sacado de manera solvente los partidos en su campo ante rivales muy potentes. Tiene un gran entrenador y jugadores de una calidad excelsa", señaló.

Respecto al runrún de la grada con el equipo y el propio Lopetegui, el técnico quitó hierro y dijo que no todo ha sido malo: "También nos han aplaudido, no solo nos han pitado y espero que nos sigan aplaudiendo. Firmo jugar todos los encuentros en casa porque tenemos una grandísima afición y nos va a ayudar en este final de campaña como no os podéis imaginar. La exigencia nos marca el camino y debemos aceptarla".

Cuestionado por las dificultades en los campos de los grandes, en este caso el Wanda Metropolitano, Lopetegui tampoco quiso darle importancia: "Todos tienen problemas en esos campos, no es fácil. Pelearemos por hacer un buen encuentro, confiamos en nosotros y en lograr un buen resultado".

El preparador sevillista habló sobre posibles cambios tácticos: "Siempre nos planteamos cosas en cada partido, valoramos lo mejor para opositar a los tres puntos, que es la ambición que tenemos ante un grandísimo equipo como el Atlético. ¿Tres centrales? Veremos lo que hacemos. No somos imprevisibles en ese aspecto".

Lopetegui también trató nombres propios, como el de Fernando y su dolencia muscular: "Mostramos la preocupación y ahora estamos ocupados en buscar soluciones y veremos médicamente qué pasa con la lesión de Fernando. No es menor".

En cuanto a Vaclik, el técnico dijo que "está mejor" y tomarán la decisión en las próximas horas. Por su parte, "Éver (Banega) está entrenando bien, ha tenido algún problemilla y es una opción más para cualquier partido".

Por último, Lopetegui se refirió a la crisis del coronavirus y el partido contra la Roma, que será a puerta cerrada: "Todos somos espectadores externos de una situación que está sobrepasando muchas cosas y para eso están las autoridades. Nos gustaría que no hubiera problemas y se jugara con público, pero seguiremos las pautas determinadas. Hay que cumplirlas, no hay más remedio".