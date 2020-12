Los planes de los nueve candidatos a la presidencia del Barça

Tras la presentación oficial de Joan Laporta como precandidato, la renuncia de Juan Rosell y la confirmación oficial de que las elecciones a la presidencia del FC Barcelona se celebrarán el 24 de enero, el tapete se ha clarificado y los nueve nombres definitivos que aspiran a ocupar el trono avanzan en sus intenciones, aunque a diferentes velocidades.

En la carrera electoral, Joan Laporta estará acompañado por Víctor Font, el otro gran favorito por el momento, Lluís Fernández Alà, Jordi Farré, Emili Rousaud, Toni Freixa, Agustí Benedito, Xavi Vilajoana y Pere Riera.

Algunos, como Víctor Font, Emili Rousaud y dentro de muy poco Lluís Fernández Alà y Jordi Farré, están optando por empezar a hacer públicos los nombres de su proyecto desde buen inicio. En el otro extremo se encuentran Toni Freixa y Agustí Benedito, quienes explicaron a 'EFE' que no darán ningún paso en este sentido hasta que se convoquen oficialmente las elecciones el 16 de diciembre.

La situación y las intenciones de cada uno de los precandidatos de cara a los próximos días es la siguiente:

-Joan Laporta: después de presentar oficialmente precandidatura y lema ('Estimem al Barça') este lunes en el hospital de Sant Pau de Barcelona sin anunciar ningún nombre, se espera que empiece a desvelar su proyecto durante los próximos días. Sobre todo las caras que le acompañarán, algunas de las cuales comienzan a ser 'vox populi': Rafa Yuste (ex vicepresidente de Laporta en el Barça), Jaume Giró (ex director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa' entre 2014 y 2019) o Maria Elena Fort (ex directiva de Laporta en el Barça).

-Víctor Font: encadenaba tres lunes seguidos anunciando un nuevo nombre de su proyecto 'Sí al Futur' (Toni Nadal, Antoni Bassas y el doctor Ramon Cugat), pero esta semana no ha sido el caso, dada la coincidencia con la presentación de Laporta. De todas maneras, fuentes de la precandidatura anuncian novedades a partir del jueves. Están pendientes la presentación de dos mujeres y la inauguración de la sede.

-Lluís Fernàndez Alà: aún no ha realizado la presentación oficial de su precandidatura ni de su sede, pero ya ha anunciado el nombre de Albert Benaiges como director de La Masia y de Carlos Sarto como responsable del fútbol base. Además, según pudo saber EFE, su director de campaña será Juan Manuel Guillén y a partir de este mismo martes y durante la semana desvelará nuevas caras de su precandidatura pertenecientes a la dirección general y al equipo de prensa. También su portavoz.

-Jordi Farré: recientemente explicó que a finales de esta semana presentaría oficialmente la precandidatura y la sede, ubicada en la calle Numancia 63 de Barcelona, pero finalmente el acto se ha pospuesto para después del puente de la Constitución, según han contado fuentes de su entorno. Farré promete salir "a por todas" y anunciará algunos nombres y su programa electoral en el mismo pistoletazo de salida.

-Emili Rousaud: presentó oficialmente su precandidatura de una manera potente la semana pasada en La Pedrera de Barcelona. Anunció que se encontraba en negociaciones para el retorno de Neymar, que en diciembre desvelaría el nombre de otra estrella que vendría al Barça y que haría un referéndum para que el Camp Nou pasara a denominarse Camp Nou Leo Messi. Además, anunció que su sede estará ubicada en la Travessera de les Corts 277. Según fuentes de la precandidatura esta semana será más tranquila.

-Toni Freixa: el 24 de setiembre presentó su precandidatura de forma oficial en el Auditori 1899 de las instalaciones del Camp Nou y el pasado sábado anunció que su lema será 'Fidels al Barça'. Pero explicó a 'EFE' que no anunciará nombres ni detalles de su proyecto hasta que se convoquen oficialmente las elecciones.

-Agustí Benedito: ha dejado claro que encabezará por tercera vez consecutiva una precandidatura a unas elecciones a la presidencia del FC Barcelona pero, como ya explicó la semana pasada en una entrevista con EFE, no presentará proyecto ni sede hasta que los comicios se convoquen oficialmente.

-Xavi Vilajoana: presentó su precandidatura de forma oficial el 12 de noviembre poniendo el foco en su apuesta por La Masia a la vez que inauguró la sede situada en la Rambla Catalunya 125 de Barcelona. Desde entonces no ha hecho público ningún otro detalle relevante de su precandidatura. Fuentes de la misma informaron que tampoco habrá novedades esta semana, pero sí antes de la convocatoria oficial de las elecciones.

-Pere Riera: no ha presentado oficialmente su precandidatura ni su sede, pero sí ha anunciado algunos nombres, todos ellos bastante desconocidos para el entorno azulgrana. Su lema será 'Transparència i Joc Net' y una de sus propuestas electorales es que los mandatos pasen a ser de cuatro años en vez de los seis actuales.