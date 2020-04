Los porteros favoritos de Kepa

Kepa concedió una entrevista a 'Fútbol Emotion', con motivo del Día del Portero (14 de abril). En ella explicó algunas curiosidades y manías que atesora, y repasó sus favoritos y referentes.

El portero del Chelsea comenzó hablando del portero que fue su ídolo de infancia. "No es que haya tenido un ídolo. Siempre me he fijado en todos los porteros. En la escuela del Athletic hemos tenido el estandarte de Iribar", explicó.

"Yo he crecido con la época en la que Iker estaba en el Madrid y en la Selección. Es el que más se asemeje a un referente", añadió Kepa, al respecto.

Le tocó entonces elegir a los porteros que mejor encarnan las virtudes que todo guardameta debe tener, como el juego aéreo. "Elegiría a gente como Neuer o Courtois. Es gente grande y dominadores del área", dijo.

Neuer también fue escogido como el que mejor bloca, pero no en lo referido a agilidad. "Porteros como Keylor, Casillas o el mismo Oblak son porteros muy ágiles", razonó.

De un tiempo a esta parte, jugar con los pies se ha convertido en algo vital. "Al que más se le exija y el que más lo usa es Ter Stegen. Diría Ter Stegen y metería a Ederson por el momento del golpeo", contestó.

"Se sale un poco de lo común. Del esfuerzo y la precisión que tiene para pegar, le da muchas soluciones al Manchester City. Es un arma del equipo cuando les practica la presión alta. Es difícil de mantener esa faceta. Cada portero tiene un límite de golpeo y alcance. Pero él desde saque de puerta pone el balón en el área contraria", añadió, al respecto del cancerbero brasileño del City.

En lo referido al uno contra uno, Kepa lo tiene claro. "Quizás Iker Casillas. Era un portero que marcó una época y fue una de sus mayores virtudes", dijo, sin duda con la parada a Robben en la final del Mundial de 2010 en el recuerdo.

Y acabó el repaso escogiendo al portero con la mayor fortaleza mental. "Me quedaría con Buffon. Su fortaleza mental es muy grande. Lo está demostrando y lo demuestra durante muchísimos años. Durante su edad que se mantenga a ese nivel es increíble. Se le ve que disfruta", dijo, para finalizar.