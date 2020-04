Los posibles formatos para los ascensos a Segunda División B

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) planteará dar por finalizadas las competiciones no profesionales con un mecanismo exprés uniforme en todas las comunidades autónomas, por el que los ascensos se decidirían en una eliminatoria a partido único, no habría descensos y se podría aumentar el número de clubes por grupo.

La RFEF confirmó que su presidente, Luis Rubiales, ha enviado una carta a sus homólogos de las territoriales y que iniciará una ronda de contactos a través de éstos para conocer todas las sensibilidades de los agentes del fútbol que se abordarán la semana que viene de forma conjunta.

Según explicó en un comunicado, el planteamiento de la RFEF desarrollaría un mecanismo exprés de ascensos mediante un sistema de eliminatoria a partido único, a ser posible con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición.

Una vez dicho esto, ¿qué pasa ahora? ¿Cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa?

Ascensos de Tercera a Segunda B

Aunque hay clubes partidarios de declarar nula la temporada y cancelarla, dejándola como está, sin ascensos ni descensos, está circulando un borrador entre los equipos, desvelado por 'AS', que contempla que hasta los siete primeros clasificados de los diferentes grupos de Tercera (hay 18 grupos en total) tengan opciones de subir. Los primeros irían de forma directa, mientras que los segundos, terceros y cuartos disputarían un 'play off' junto a los quintos, sextos y los 16 mejores séptimos que antes completarían una previa para pasar a esa ronda eliminatoria. En total, se contemplarían 28 ascensos a Segunda B. Se jugaría a partido único en el campo del mejor clasificado. Si esto no se da, interviene el ratio de puntos.

​Esta propuesta, de salir adelante, derivaría en una Segunda División con 108 equipos y seis grupos diferentes, de 18 participantes cada uno. El objetivo de la Federación es ir aligerando la carga de los equipos con aumento de los descensos y disputa de 'play out', hasta conseguir la normalidad en la campaña 23-24, con los cuatro grupos de Segunda B de 20 clubes cada uno.

Otra alternativa sobre la mesa que será sometida a debate, enviada por la Federación a los Clubes, según desveló 'COPE', es dirimir el ascenso con un 'play off' por territorio entre los cuatro primeros clasificados. El primero se enfrentaría al cuarto, y el segundo contra el tercero. Los vencedores irían a una final y todo quedaría resuelto en campo neutral y en dos fines de semana. Subirían 18 equipos a Segunda B.

También ha circulado entre los clubes en las últimas horas una propuesta consistente en un 'play off' de los ocho primeros clasificados que pueda disputarse en sede única, un formato parecido a la Copa del Rey de baloncesto en España. Clubes como el Olot se han mostrado a favor de esta idea.

De lo que no hay nada en claro es cómo se van a resolver los ascensos de Segunda B a Segunda. Ascienden cuatro y bajan cuatro (procedentes del fútbol profesional, exentos pues de la propuesta de Rubiales).

Algunos asteriscos

Cualquier tipo de formato que se apruebe encontrará la oposición de aquellos clubes con opciones de meterse en zona de ascenso, pero que se quedan fuera al no poder dilucidarse las diez u once jornadas que aún quedan pendientes. ¿Qué es de aquellos equipos con algún partido aplazado de antes de la pandemia? En el Grupo XII, el Canario, el tercero, el cuarto y el quinto tienen un partido menos, lo que afecta directamente a este último, el Atlético Paso. Plantean que el 'play off' territorial sea de cinco contendientes.